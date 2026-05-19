Vendita massiccia a Wall Street 🚩 Titoli dei semiconduttori e dell'IA sotto pressione

I futures sugli indici USA sono in calo durante la sessione di martedì, con i futures sull’S&P 500 (US500) in ribasso di quasi lo 0,7% e quelli sul Nasdaq 100 (US100) in calo di quasi l’1,1%. Entrambi i benchmark si avviano verso la terza sessione consecutiva in perdita. L’incertezza sul Medio Oriente rimane elevata, mentre gli investitori sembrano prendere profitto in vista della pubblicazione, domani, del report trimestrale della più grande azienda al mondo, Nvidia (NVDA.US). Il settore dei semiconduttori è sotto una pressione particolarmente forte. Sviluppi chiave Secondo quanto riportato da Bloomberg, la NATO sta valutando una possibile operazione militare nello Stretto di Hormuz nel caso in cui la principale rotta commerciale non venga riaperta entro luglio.

Il rendimento dei Treasury USA a 30 anni è salito sopra il 5,18%, raggiungendo il livello più alto degli ultimi quasi 19 anni. Tassi più elevati possono aumentare i costi di mutui e carte di credito, incidendo potenzialmente sulla spesa dei consumatori e mettendo sotto pressione i titoli tecnologici e dei semiconduttori, già molto valutati.

I dati recenti negli Stati Uniti suggeriscono che le pressioni inflazionistiche potrebbero tornare ad aumentare, in parte a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio dovuto all’escalation delle tensioni con l’Iran. Ed Yardeni ritiene che la Fed possa essere “in ritardo sulla curva” dell’inflazione. A suo avviso, un rialzo dei tassi a luglio potrebbe contribuire a contenere l’inflazione, ma allo stesso tempo eserciterebbe pressione sui mercati azionari.

L’indice delle vendite di case in sospeso negli Stati Uniti è salito a 74,8 da 73,7 in precedenza, segnalando un moderato miglioramento dell’attività del mercato immobiliare.

Le vendite di case in sospeso sono aumentate dell’1,4% su base mensile, al di sopra delle attese pari all’1,0%, sebbene leggermente inferiori al dato precedente pari all’1,5%. Il dato può essere interpretato positivamente per l’economia USA, suggerendo una resilienza del mercato immobiliare nonostante i costi di finanziamento elevati. Grafico US500 (intervallo H1) Il contratto futures sull’S&P 500 è in calo oggi, ma l’attenzione degli investitori è concentrata soprattutto sui titoli dei semiconduttori. Il Philadelphia Semiconductor Index è in ribasso dell’1,4% e ha già perso oltre l’8% nelle ultime tre sessioni. Gli investitori stanno realizzando profitti dopo un forte rally, in un contesto di timori legati a valutazioni elevate e alla sostenibilità della spesa nei data center. Fonte: xStation5 Come mostrato sopra, oggi gli investitori stanno chiaramente ruotando fuori dai titoli dei semiconduttori, dell’elettronica e dell’infrastruttura legata all’intelligenza artificiale. I titoli software — un settore che ha sottoperformato in modo significativo dall’inizio dell’anno — così come i beni di consumo di base stanno sovraperformando. I grandi titoli tecnologici risultano complessivamente deboli, con le azioni Amazon in calo di quasi il 3%, mentre anche Alphabet (Google), Tesla e Nvidia sono sotto pressione. Le azioni Nvidia stanno nuovamente faticando in vista della pubblicazione dei risultati. Fonte: xStation5 Company news Le azioni di Microsoft (MSFT.US) non stanno registrando guadagni oggi, nonostante l’azienda abbia presentato nuovi dispositivi Surface destinati ai clienti business e alle applicazioni di accelerazione dell’intelligenza artificiale. I nuovi modelli sono alimentati da processori Intel, rappresentando un ulteriore segnale positivo per Intel. Tuttavia, le azioni Microsoft hanno già registrato un rialzo superiore al 20% rispetto ai minimi di aprile. Fonte: xStation5 Le azioni di Jazz Pharma estendono i guadagni UBS ha promosso Jazz Pharmaceuticals a “buy” da “neutral” e ha alzato il target price a 307 USD, implicando un potenziale rialzo superiore al 33% rispetto alla chiusura di lunedì. La banca evidenzia il modello di business resiliente dell’azienda e il potenziale commerciale del suo portafoglio oncologico. È Ziihera il principale driver di crescita? UBS considera Ziihera, un trattamento per il tumore della cistifellea, come il principale motore di crescita della società. La banca si aspetta una rapida adozione del farmaco e una possibile approvazione regolatoria prima della scadenza obbligatoria del 25 agosto. Secondo UBS, Ziihera potrebbe diventare un importante nuovo generatore di ricavi per l’azienda. UBS mantiene inoltre una visione positiva sulla stabilità del franchise legato ai disturbi del sonno di Jazz, inclusi Xywav e Xyrem. Le pressioni sui prezzi e la possibile concorrenza delle terapie basate sugli orexina nella seconda metà del 2026 sono considerate rischi gestibili. Secondo l’analista, questi rischi sono comunque compensati dalle opportunità di crescita rappresentate da Ziihera. La banca ha inoltre evidenziato Modeyso, un trattamento mirato a un tipo specifico di tumore cerebrale, che potrebbe generare ricavi significativi nei prossimi 1–2 anni. Nel complesso, ciò rafforza la view secondo cui la pipeline oncologica di Jazz potrebbe diventare progressivamente un contributore sempre più rilevante ai risultati finanziari della società. Jazz Pharmaceuticals (intervallo D1) Le azioni di Jazz Pharmaceuticals hanno guadagnato quasi il 38% nel 2026, mentre negli ultimi 12 mesi il titolo ha raddoppiato il proprio valore. Nonostante il forte rally, gli analisti vedono ancora margini di ulteriore rialzo, principalmente guidati dal potenziale delle nuove terapie dell’azienda. Fonte: xStation5

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