Starbucks nei guai: le vendite crollano perché i clienti si allontanano

Il colosso del caffè, Starbucks, sta affrontando sfide significative. I risultati preliminari del quarto trimestre rivelano un nuovo calo delle vendite, segnando la peggiore performance dall'inizio della pandemia. Risultati preliminari del Q4: Vendite comparabili preliminari: -7% (stima: -3,48%) Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Vendite comparabili preliminari negli Stati Uniti: -6% (stima: -2,81%) Vendite comparabili preliminari in Cina: -14% (stima: -10,5%)

Utile per azione rettificato preliminare: 80 centesimi (stima: $1,03) Ricavi netti preliminari: $9,1 miliardi (stima: $9,36 miliardi)

Ulteriori informazioni dal rapporto preliminare: Il dividendo trimestrale è stato aumentato a $0,61 per azione da $0,57. Il rapporto evidenzia una debolezza nei ricavi del Nord America. Starbucks sospende la pubblicazione delle previsioni per il 2025. I risultati preliminari di Starbucks sono stati inferiori alle aspettative. I dati definitivi per il quarto trimestre fiscale del 2024 saranno pubblicati il 30 ottobre. Fonte: Bloomberg Finance LP

Risultati fino al terzo trimestre fiscale. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB I clienti, specialmente negli Stati Uniti, stanno frequentando meno le caffetterie Starbucks, a causa dei prezzi elevati del caffè. Il prezzo di un latte si avvicina recentemente ai 6 dollari. Le vendite globali nei negozi comparabili sono diminuite del 7%, e solo negli Stati Uniti del 6%. In Cina, il mercato estero più grande di Starbucks, le vendite sono crollate del 14%, un calo legato alla debolezza dei consumatori cinesi, che iniziano a risparmiare per un futuro incerto. Negli Stati Uniti, i consumatori, a causa dell'aumento del costo della vita, stanno riducendo le spese e cercano alternative più economiche. Nel frattempo, in Cina, Starbucks deve affrontare una competizione più forte, come quella di Luckin Coffee, e un rallentamento economico che influenza il sentiment dei consumatori cinesi. È inoltre rilevante l'aumento significativo dei prezzi del caffè nell'ultimo anno, sia per i chicchi di Arabica che di Robusta, riducendo i margini delle caffetterie. Le azioni di Starbucks sono scese di oltre il 4% dopo l'annuncio dei risultati preliminari. Il prezzo è calato di oltre l'1% dall'inizio dell'anno, incluso il trading after-hours di ieri.

Le azioni di Starbucks sono rimaste stagnanti dal 2019, rimanendo molto indietro rispetto all'S&P 500. Fonte: xStation5 Il nuovo CEO riuscirà a migliorare la situazione dell'azienda? Vale la pena notare che Starbucks ha un nuovo CEO. Il nuovo amministratore delegato, Brian Niccol, si trova di fronte a un compito impegnativo. È entrato in azienda in un momento in cui le vendite sono in calo da due trimestri. Ha promesso di concentrarsi sul miglioramento dell'esperienza dei clienti, specialmente durante le ore di punta del mattino, e sull'ottimizzazione delle caffetterie. Inoltre, vuole semplificare il menu, che è diventato troppo complesso, e garantire che ogni visita a Starbucks sia un'esperienza positiva per i clienti. Niccol intende anche apportare modifiche al sistema di ordini mobili, affinché non influisca negativamente sull'atmosfera nei locali. Alcuni critici sostengono che Starbucks si sia allontanata dalle sue origini, cessando di essere un luogo di incontro e relax per gli amanti del caffè.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.