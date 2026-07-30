Stasera Trimestrali di Apple ed Amazon

Fed a tassi fermi e trimestrali ottime, mercati che premiano Microsoft e puniscono Meta, stasera il turno di Apple ed Amazon. Oggi anche l'uscita delle trimestrali di Ferrari, giá uscita Stellantins.

Fed ferma e trimestrali in linea con le attese. Oggi la BoE

Una Fed parzialmente indecisa sui tassi con 9 voti a favore di tassi fermi e 3 voti a favore di un rialzo dei tassi di uno 0,25%, economia americana solida e nessuna prospettiva sulle prossime mosse. Ribadisce l'importanza delle task force e il fatto che a breve (entro qualche settimana) ci sará un check proprio con la task force relativa ai dati sull'inflazione, forse la task force piú importante al momento e decisiva per il futuro. Le trimestrali Meta e Microsoft mostrano che la crescita nel settore tech sta proseguendo, Microsoft impeccabile, Meta punita da un Eps leggermente al di sotto delle aspettative e dall'aumento generale dei costi di oltre il 50%. Meta nella notte ha confermato la dinamica ribassista con un sonoro -7,5% ma é arrivata a toccare il -11%, Microsoft invece viene premiata con un +6,8% in afterhours ritornando comunque in area 405, area venduta nel corso delle scorse settimane. Oggi pomeriggio é il turno della Bank of England che molto probabilmente terra i tassi fermi mentre stasera sará il turno di Apple e Amazon

Dax al test dei massimi e Dow Jones ribassista

Mentre i mercati americani proseguivano il trend ribassista iniziato in giornata e interrotto solo momentaneamente dal rialzo seguente l'annuncio tassi Fed, il Dax ha mostrato come i massimi che vediamo da lunedí siano importantissimi dal punto di vista tecnico. Stamattina infatti é atteso il test di questi massimi per vedere eventualmente se l'indice tedesco é pronto per un ritracciamento che potrebbe dare il via ad un movimento ribassista piú ampio. L'Europa infatti é risultata sicuramente piú resiliente rispetto agli altri mercati globali, soprattutto rispetto a Usa e Giappone. Altro indice fondamentale per la lettura dell'andamento dei mercati é il Dow Jones che al momento risulta particolarmente negativo e sembra voler tentare un attacco ai minimi visti nella serata di ieri, un movimento che andrebbe a confermare la fase di debolezza generale dei mercati e non solo del settore tech-IA.





Stellantis e attesa Ferrari

Stellantis presenta i conti con un fatturato in crescita del 13% a 43,5 miliardi di euro, un utile netto a 0,3 miliardi di euro e si sottolinea l'impatto negativo dei dazi stimato a 1-1,2 miliardi di euro. Stellantis sta provando da settimane a riprendersi dal brutto movimento che ha portato le quotazioni al di sotto dei 5 euro, siamo a ridosso dell'area importante dei 5,3 euro corrispondente all'area dei minimi vista nel mese di marzo, quindi un'area tecnica di test per una eventuale ripresa al rialzo delle quotazioni. Oggi sará anche il turno di Ferrari, forte attesa per i numeri relativi alle vendite della Ferrari Luce, la Ferrari piú discussa degli ultimi anni. Il titolo si é ripreso molto bene dai minimi visti in area 275 nel corso degli scorsi mesi, la dinamica sembra essere rialzista ma il test importante é a ridosso dei 365 euro, livello tecnicamente importante e primo test decisivo per una inversione definitiva del trend al rialzo.





Oggi PCE Usa e Dati Europa

Importante il dato in uscita sul PCE in Usa previsto in leggero calo dal 4,1% al 3,7%. Questo dato, qualora dovessimo vedere un allineamento con l'andamento dell'inflazione in forte calo dal 4,2% al 3,5%, potrebbe deludere cosí come ha fatto di recente il PPI, dato che ha mancato le stime. Attesa anche per la stima preliminare sul Pil Usa stabile al 2,1% e per i dati relativi all'Europa: Pil preliminare francese giá uscito a 0,7% contro le stime che vedevano un 0,8%, attesa anche per l'inflazione in Germania prevista al rialzo dal 2,3% al 2,7%, l'inflazione in Spagna prevista dal 3,2% al 3,4%, poi la disoccupazione in Italia in Europa e le stime preliminari sul Pil in Italia