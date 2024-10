Sussidi di Disoccupazione sui Massimi. Oggi Trimestrali Banche e PPI

(Clicca qui per partecipare alla Live)



SUSSIDI SUI MASSIMI E INFLAZIONE IN CALO



L'inflazione Usa va dove deve andare, ossia scende e si porta al 2,4%. Il dato é uscito al di sotto del dato precedente ma al di sopra delle aspettative al 2,3%, in ogni caso un buon dato considerando che il tasso target di inflazione della Fed é il 2%, é stato compiuto un altro passo nella giusta direzione. Da notare che l'inflazione é rimasta ferma per circa un anno all'interno della forchetta 3%-3,7%, ora siamo scesi anche in modo veloce rispetto agli scorsi mesi, segno del fatto che un calo della domanda interna potrebbe essere manifesto all'interno dell'economia Usa. Altro dato che fa presagire un rallentamento dell'economia Usa é quello relativo alle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione. Il dato sulle richieste iniziali, portatosi da 225k a 258k, é il dato peggiore in quanto un incremento cosí importante in un solo dato non lo si vedeva dal pre-pandemia, un dato alquanto preoccupante. Salgono molto anche le richieste continue che si portano da 1826k a 1861k, dato che si avvicina pericolosamente ai massimi dell'anno a ridosso dei 1870k. Questi forti aumenti sono in netta contraddizione con quanto abbiamo visto venerdí scorso, quando il tasso di disoccupazione é uscito in calo al 4,1% e i Nonfarm Payrolls sono usciti in manier a dir poco spumeggiante. Inutile nascondere il peggioramento del mercato del lavoro con l'assunzione nel settore pubblico piú alta della storia americana, la dinamica di lungo del tasso di disoccupazione é segnata, il monitoraggio delle future uscite di tutti i dati relativi al mercato del lavoro é assolutamene doveroso.



TRIMESTRALI SETTORE FINANZIARIO



Oggi trimestrali di JpMorgan, Wells Fargo, Blackrock e Bny Mellon, tutte societá finanziarie e banche, le prime trimestrali della stagione che danno il via ad un periodo di forte attenzione per il mercato azionario. Sicuramente interessante sará l'impatto delle trimestrali sui mercati che al momento continuano la sosta sui massimi e non mostrano al momento segni di cedimento importanti, anzi sembrano resistere contro ogni tentativo di ribasso che viene strutturato su base intraday. Le trimestrali usciranno nel corso del pre-market Usa, staremo a vedere cosa ci riserva il settore finanziario Usa prima dell'apertura del cash.



MERCATI STATICI



Per il momento la settimana dei mercati é stata una settimana dove si é rimasti fermi sui massimi, senza particolari spunti operativi che vedevano una settimana potenzialmente di ritracciamento, un ritracciamento che non si é visto fino a ieri sera. Mercati tendenzialmente aggressivi sui massimi, Forex che rimane piú meno sui livelli di scorsa settimana, anche sulle materie prime nulla sembra cambiare dopo i dati sull'inflazione e sulle richieste di sussidi di disoccupazione. Oltre alle trimestrali oggi pomeriggio avremo i dati PPI Usa, sempre nel pre-market Usa. Situazione da tenere sotto stretta osservazione, soprattutto sui massimi. UsdJpy va a toccare i minimi di luglio per poi tornare indietro, mentre EurUsd e GbpUsd fanno nuovi minimi sporcando i minimi precedenti, quindi senza movimenti degni di nota. Dati che mostrano un certo rallentamento in Usa, dati che hanno bisogno di un certo monitoraggio, soprattutto quelli relativi ai sussidi di disoccupazione. Fino al 1 novembre, data in cui usciranno i dati sul tasso di disoccupazione e i Nonfarm Payrolls, avremo altri 3 dati sulle richieste di sussidi, un dato che ieri é stato a dir poco pessimo e che mostra di fatto come il mercato del lavoro Usa sia in pessima salute, dato che necessita di conferme nelle prossime settimane. Al momento i mercati si trovano ancora sui massimi e oggi avremo l'uscita delle trimestrali delle banche Usa, le prime trimestrali degne di nota per la stagione. Oggi vedremo insieme tutti questi aspetti all'interno della Live che faremo su YoutubeL'inflazione Usa va dove deve andare, ossia scende e si porta al 2,4%. Il dato é uscito al di sotto del dato precedente ma al di sopra delle aspettative al 2,3%, in ogni caso un buon dato considerando che il tasso target di inflazione della Fed é il 2%, é stato compiuto un altro passo nella giusta direzione. Da notare che l'inflazione é rimasta ferma per circa un anno all'interno della forchetta 3%-3,7%, ora siamo scesi anche in modo veloce rispetto agli scorsi mesi, segno del fatto che un calo della domanda interna potrebbe essere manifesto all'interno dell'economia Usa. Altro dato che fa presagire un rallentamento dell'economia Usa é quello relativo alle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione. Il dato sulle richieste iniziali, portatosi da 225k a 258k, é il dato peggiore in quanto un incremento cosí importante in un solo dato non lo si vedeva dal pre-pandemia, un dato alquanto preoccupante. Salgono molto anche le richieste continue che si portano da 1826k a 1861k, dato che si avvicina pericolosamente ai massimi dell'anno a ridosso dei 1870k. Questi forti aumenti sono in netta contraddizione con quanto abbiamo visto venerdí scorso, quando il tasso di disoccupazione é uscito in calo al 4,1% e i Nonfarm Payrolls sono usciti in manier a dir poco spumeggiante. Inutile nascondere il peggioramento del mercato del lavoro con l'assunzione nel settore pubblico piú alta della storia americana, la dinamica di lungo del tasso di disoccupazione é segnata, il monitoraggio delle future uscite di tutti i dati relativi al mercato del lavoro é assolutamene doveroso.Oggi trimestrali di JpMorgan, Wells Fargo, Blackrock e Bny Mellon, tutte societá finanziarie e banche, le prime trimestrali della stagione che danno il via ad un periodo di forte attenzione per il mercato azionario. Sicuramente interessante sará l'impatto delle trimestrali sui mercati che al momento continuano la sosta sui massimi e non mostrano al momento segni di cedimento importanti, anzi sembrano resistere contro ogni tentativo di ribasso che viene strutturato su base intraday. Le trimestrali usciranno nel corso del pre-market Usa, staremo a vedere cosa ci riserva il settore finanziario Usa prima dell'apertura del cash.Per il momento la settimana dei mercati é stata una settimana dove si é rimasti fermi sui massimi, senza particolari spunti operativi che vedevano una settimana potenzialmente di ritracciamento, un ritracciamento che non si é visto fino a ieri sera. Mercati tendenzialmente aggressivi sui massimi, Forex che rimane piú meno sui livelli di scorsa settimana, anche sulle materie prime nulla sembra cambiare dopo i dati sull'inflazione e sulle richieste di sussidi di disoccupazione. Oltre alle trimestrali oggi pomeriggio avremo i dati PPI Usa, sempre nel pre-market Usa. Situazione da tenere sotto stretta osservazione, soprattutto sui massimi. UsdJpy va a toccare i minimi di luglio per poi tornare indietro, mentre EurUsd e GbpUsd fanno nuovi minimi sporcando i minimi precedenti, quindi senza movimenti degni di nota.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.