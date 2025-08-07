Attenzione ai Sussidi Oggi ci sará il probabile taglio della BoE e subito dopo l'uscita dei sussidi di disoccupazione in Usa, questi i dati piú importanti della giornata che potrebbero dare una svolta ad un recupero tecnico dei mercati azionari che tendono a riprendersi dopo la brutta giornata di venerdí scorso dovuta ai dati Nfp che hanno creato non poco scalpore. Azionario e Obbligazionario sostanzialmente poco mobili in attesa dei nuovi dati.



TAGLIO TASSI BOE



La Boe potrebbe passare al taglio dei tassi nella giornata di oggi con un taglio dello 0,25% dal 4,25% al 4%. Le aspettative per un taglio sono dovute essenzialmente ad un mix di fattori tra cui la disoccupazione in Uk che ha visto una salita di 3 mesi consecutivi che spinge ovviamente la BoE a considerare l'aumento della stessa come una minaccia all'inflazione che in questo momento rimane ancora alta, sopra al 3%. A proposito di inflazione, la stessa BoE parlava di un possibile ribasso dell'inflazione a partire da Q3 di quest'anno, ulteriore motivazione per tagliare i tassi. I dati di venerdí sui Nfp hanno spinto gli operatori a considerare il taglio dei tassi della Fed come molto probabile per la prossima riunione del 17 settembre, ulteriore spinta per la BoE a tagliare. La Fed gioca un ruolo cruciale nello scacchiere internazionale delle banche centrali in quanto un taglio dei tassi sul dollaro influisce direttamente su tutto il sistema interbancario e potrebbe creare degli squilibri sulle altre valute. In questo contesto la Bce ha fatto giá un ottimo lavoro, la BoE é di fatto rimasta indietro, pertanto il taglio dei tassi di oggi é molto probabile.



SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE



Abbiamo notato un arresto della salita dei sussidi di disoccupazione nel corso delle ultime settimane a partire da giugno, una tendenza di breve assolutamente anomala considerando che il trend di fondo delle richieste di sussidi di disoccupazione é notoriamente in aumento. Questa condizione pone l'attenzione degli operatori su un'eventuale ritorno al rialzo per il dato di oggi, una conferma di quanto visto nello scorso dato sulla disoccupazione che al momento preoccupa non poco la Fed. Questo dato, con frequenza settimanale, potrebbe essere il market mover da qui fino al prossimo 17 settembre.



AZIONARIO E I TEST TECNICI



