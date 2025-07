Tassi Bce e Trimestrali

Verso nuovi massimi? Una settimana poco carica di dati, almeno fino a mercoledí sera quando usciranno le trimestrali di Google e Tesla, poi la Bce e i PMI, in pratica una settimana che si concentra principalmente nella seconda parte comunque con pochi dati veramente impattanti. La situazione tecnica é al limite della noia, si rimane tecnicamente rialzisti e alcuni mercati come quelli americani sembrano voler tentare di provare il rialzo verso nuovi massimi.



NASDAQ E S&P500 VERSO NUOVI MASSIMI STORICI? NVIDIA DECIDE TUTTO



I due indici americani sembrano essere propensi nel proseguire le dinamiche tecniche che si sono strutturate nel corso di queste ultime settimane. La dinamica rialzista é ancora in atto, Nvidia continua a salire senza sosta, titolo che risulta essere molto impattante per quanto riguarda le performance degli indici in questione. Altri indici come il Nikkei, oppure gli indici europei come Eurostoxx50, Dax, Ftse Mib, Cac, risultano essere nettamente meno aggressivi rispetto agli americani, una situazione che risulta palesemente guidata da un solo titolo che al momento potrebbe risultare in bolla vista la capitalizzazione estrema. Ricordiamo che il valore di Nvidia sul mercato é pari al debito pubblico italiano e al valore di Borsa Italiana messi insieme.



TASSI BCE. PAUSA MERITATA?



Se Fed e Boe non tagliano, perché mai la Bce dovrebbe proseguire con i tagli di fronte a tassi al 2,15% e in prossimitá di quelli che sono gli obiettivi di politica monetaria? La Bce puó tranquillamente prendere una pausa sul fronte dei tassi e attendere segnali chiari dal mondo anglosassone che vede un costo del denaro nettamente piú alto. Per il momento quindi la Bce é vista rimanere ferma sul fronte dei tassi, la Lagarde ha fatto finora un ottimo lavoro rispetto ai colleghi di Fed e BoE anticipando un eventuale rallentamento economico.



SEMPRE I SUSSIDI AL CENTRO DELL'ATTENZIONE



Rimaniamo sempre molto attenti a quelli che sono i dati del mercato del lavoro in Usa e gli unici segnali arrivano dai dati relativi ai sussidi di disoccupazione. Giovedí uscirá il nuovo dato e al momento vediamo il dato sulle richieste continue rimanenre fermo da ben 3 settimane sugli stessi livelli, una pausa alquanto sospetta che potrebbe nascondere un'eventuale accelerazione al rialzo del dato nel corso delle prossime settimane. Attendiamo il dato di giovedí per vedere se possiamo aspettarci un peggioramento della situazione nel corso dei prossimi mesi lato disoccupazione Usa.

Una settimana poco carica di dati, almeno fino a mercoledí sera quando usciranno le trimestrali di Google e Tesla, poi la Bce e i PMI, in pratica una settimana che si concentra principalmente nella seconda parte comunque con pochi dati veramente impattanti. La situazione tecnica é al limite della noia, si rimane tecnicamente rialzisti e alcuni mercati come quelli americani sembrano voler tentare di provare il rialzo verso nuovi massimi.I due indici americani sembrano essere propensi nel proseguire le dinamiche tecniche che si sono strutturate nel corso di queste ultime settimane. La dinamica rialzista é ancora in atto, Nvidia continua a salire senza sosta, titolo che risulta essere molto impattante per quanto riguarda le performance degli indici in questione. Altri indici come il Nikkei, oppure gli indici europei come Eurostoxx50, Dax, Ftse Mib, Cac, risultano essere nettamente meno aggressivi rispetto agli americani, una situazione che risulta palesemente guidata da un solo titolo che al momento potrebbe risultare in bolla vista la capitalizzazione estrema. Ricordiamo che il valore di Nvidia sul mercato é pari al debito pubblico italiano e al valore di Borsa Italiana messi insieme.Se Fed e Boe non tagliano, perché mai la Bce dovrebbe proseguire con i tagli di fronte a tassi al 2,15% e in prossimitá di quelli che sono gli obiettivi di politica monetaria? La Bce puó tranquillamente prendere una pausa sul fronte dei tassi e attendere segnali chiari dal mondo anglosassone che vede un costo del denaro nettamente piú alto. Per il momento quindi la Bce é vista rimanere ferma sul fronte dei tassi, la Lagarde ha fatto finora un ottimo lavoro rispetto ai colleghi di Fed e BoE anticipando un eventuale rallentamento economico.Rimaniamo sempre molto attenti a quelli che sono i dati del mercato del lavoro in Usa e gli unici segnali arrivano dai dati relativi ai sussidi di disoccupazione. Giovedí uscirá il nuovo dato e al momento vediamo il dato sulle richieste continue rimanenre fermo da ben 3 settimane sugli stessi livelli, una pausa alquanto sospetta che potrebbe nascondere un'eventuale accelerazione al rialzo del dato nel corso delle prossime settimane. Attendiamo il dato di giovedí per vedere se possiamo aspettarci un peggioramento della situazione nel corso dei prossimi mesi lato disoccupazione Usa.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.