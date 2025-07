Notizie del mattino (21.07.2025)

Lo yen giapponese è salito all'inizio della sessione di lunedì, in seguito ai risultati delle elezioni per la Camera alta giapponese. La coalizione di governo del Primo Ministro Ishiba ha subito una pesante sconfitta, perdendo la maggioranza nella Camera alta dopo aver già perso il controllo della Camera bassa in ottobre. Tuttavia, il risultato è stato meno negativo del previsto per l’attuale coalizione, e il Primo Ministro Ishiba ha promesso di rimanere in carica.

Ora che entrambe le camere sono controllate da una minoranza, il Giappone sembra avviato verso un periodo di incertezza politica. Per questo motivo, l’entità dei guadagni sulla coppia USDJPY è stata rapidamente limitata.

La Borsa giapponese è chiusa oggi per una festività bancaria, il che limita ulteriormente la liquidità del mercato locale.

Il modello preferito dalla Reserve Bank of New Zealand sui fattori settoriali, pubblicato più tardi nella sessione, ha mostrato un calo dell'inflazione al 2,8% su base annua rispetto al 2,9% del primo trimestre, mentre l'inflazione core è scesa al 3,7% dal 4,0%. Questi dati rafforzano le aspettative di un taglio dei tassi d'interesse ad agosto, motivo per cui il NZD si è indebolito durante la sessione asiatica.

Nel frattempo, la People's Bank of China ha lasciato invariati i suoi tassi d'interesse di riferimento, come previsto: l'LPR a 1 anno al 3,00% e l’LPR a 5 anni al 3,50%.

I contratti futures sugli indici azionari statunitensi non mostrano variazioni di prezzo significative in vista dell'apertura della sessione cash in Europa. I contratti sul JP225 sono saliti leggermente dopo le elezioni del fine settimana in Giappone.

I rappresentanti dell'UE si incontreranno questa settimana per formalizzare un piano di ritorsione nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, secondo quanto riportato da Bloomberg.

All'inizio di lunedì, i metalli preziosi stanno registrando buone performance, proseguendo il loro rimbalzo e consolidando gli attuali trend rialzisti. L’oro è già in rialzo dello 0,56% e si sta avvicinando ai massimi locali della scorsa settimana.

Oggi l'attenzione degli investitori si concentrerà sui dati del mercato del lavoro polacco e sui prezzi alla produzione industriale in Canada.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.