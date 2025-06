Tassi Svizzera e Uk

Festa in USA Mercati sostanzialmente fermi dopo le parole di Powell e il rilascio delle nuove proiezioni economiche della Fed che di fatto non hanno influito molto sull'andamento di breve dei mercati. Una Fed deludente dal punto di vista dell'impatto sui mercati, deludente anche rispetto alle future indicazioni sui tassi in quanto il cambiamento delle stime su Pil, Disoccupazione e Pce non cambiano comunque le aspettative sui tassi per quest'anno che dovrebbero vedere comunque ancora due tagli da 0,25%. Oggi festa in Usa con il trading halt dei mercati per poi riprendere il nomale corso delle negoziazioni nella giornata di domani. Oggi SNB e BoE decidono in merito ai tassi di interesse.



SINTESI FED E POWELL



Cambiano in negativo le stime sul Pil Usa che passa da 1,7% a 1,4%, Disoccupazione da 4,4% a 4,5% mentre Pce da 2,7% a 3% e Pce Core da 2,8% a 3,1%. In sostanza peggiorano stime per produzione e occupazione e salgono quelle relative ai prezzi, il tutto dovuto al clima di incertezza per i dazi che ancora dobbiamo effettivamente vedere nel corso dei prossimi mesi. La questione occupazione e mercato del lavoro rimane il nodo da sciogliere, Powell risulta particolarmente ottimista e sembra non voler vedere alcuni dati e alcune situazioni che risultano di fatto allarmanti. Per i Nonfarm Payrolls Powell vede dei dati positivi, in linea con quelli che escono in prima battuta, il problema riguarda peró i dati definitivi, ossia le revisioni che poi risultano essere i dati ufficiali, queste ultime sempre in negativo con l'ultimo dato che vede la peggior revisione dal 2021. Il numero di tagli di posti di lavoro che solamente nei primi 5 mesi dell'anno quasi raggiunge i tagli complessivi di tutto il 2024. Le richieste di sussidi a nuovi record, dato completamente ignorato da Powell. La situazione é dubbiosa, il mercato ignora cosí come Powell.



Valori mediani delle proiezioni economiche della Fed - Fonte: FederalReserve.gov



SNB, UN TAGLIO DOVEROSO?



La Snb é chiamata al taglio dei tassi e potrebbe portarli da 0,25% a 0%, una condizione necessaria per l'economia svizzera che al momento vede un'inflazione veramente molto bassa. Il tutto é accompagnato da livelli di disoccupazione bassi e Pil a 0,5%, un'economia al momento che risulta di fatto piatta. Unico asset a guadagnare in modo consistente é il franco svizzero che con il cambio UsdChf si trova praticamente sui minimi del 2011. Il trend potrebbe paradossalmente proseguire se non ci saranno cambiamenti tecnici di rilievo, pertanto la situazione é da monitorare in quanto i minimi attuali risultano particolarmente favorevoli al franco svizzero rispetto ai tassi di interesse sottostanti.



BOE FERMA?



BoE dovrebbe rimanere ferma al 4,25%, mossa azzardata considerando l'andamento recente del tasso di disoccupazione che ha raggiunto un nuovo massimo. Il problema in Uk riguarda l'inflazione che al momento risulta ancora molto alta, ora al 3,4%, dato che era stato giá messo in preventivo dalla BoE nel corso dell'ultimo report di politica monetaria. Non si prevede alcun cambiamento, cosí come non ci si prospetta nulla sul cambio GbpUsd che di fatto rimane in trend assolutamente positivo e non mostra segni di cedimento.



