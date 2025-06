Aumentano le tensioni in Medio Oriente, il petrolio mette alla prova la resistenza chiave 🟢🔎

Tensioni in Medio Oriente: Israele e Iran si attaccano direttamente, gli USA valutano un intervento Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate drasticamente dopo un’escalation di attacchi diretti tra Israele e Iran. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’Iran "pagherĂ il prezzo pieno" dopo che razzi hanno colpito aree civili e un ospedale nel centro di Israele. In risposta, le forze israeliane avrebbero attaccato l’impianto nucleare iraniano di Arak. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno valutando un’azione militare contro l’Iran, con possibile obiettivo il sito sotterraneo di arricchimento dell’uranio di Fordow giĂ questo fine settimana. Secondo diverse fonti, il presidente Trump avrebbe giĂ approvato il piano, ma ne ha ritardato l’esecuzione in attesa di una risposta da parte di Teheran sulle sue ambizioni nucleari. Il New York Times riporta inoltre che una fonte del Ministero degli Esteri iraniano si sarebbe detta pronta a incontrare Trump a breve. Goldman Sachs: il premio di rischio sul petrolio potrebbe aumentare Goldman Sachs segnala che il Brent incorpora attualmente circa 10 dollari di premio di rischio geopolitico, legato al timore di interruzioni regionali nella fornitura. Lo scenario base della banca prevede un calo dei prezzi verso i 60 $/barile nel quarto trimestre, a condizione che non si verifichino shock sull’offerta. Tuttavia, limitazioni all’export iraniano potrebbero spingere il Brent oltre i 90 $, e scenari piĂą gravi — come attacchi a infrastrutture o rotte petrolifere — farebbero salire i prezzi molto oltre. Prezzo del petrolio in rialzo per il rischio geopolitico Il WTI è salito dell’1,55% a 74,20 $/barile, avvicinandosi a una resistenza tecnica chiave giĂ testata la scorsa settimana con l’inizio del conflitto. Questo livello è ora considerato un punto critico: ulteriori escalation potrebbero causare una rottura decisa al rialzo e avviare un rally piĂą ampio. Il movimento riflette i timori di interruzioni dell’offerta e il crescente nervosismo dei mercati.  Â

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.