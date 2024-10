Tasso di Disoccupazione in calo, NFP ennesima revisione. Mercati vendono

Dati che sembrano essere positivi quelli usciti nel pomeriggio con un tasso di disoccupazione che scende al 4,2%, un dato piú che positivo considerando il fatto che stiamo vedendo un mercato del lavoro in netto rallentamento. Il dato esce secondo le stime ma allo stesso tempo sono altri i dati che fanno preoccupare come ad esempio il dato U6 e l'ennesima revisione dei NFP, un vero e proprio record.



ENNESIMA REVISIONE DEI NONFARM PAYROLLS



Dato Nonfarm payrolls che esce a 142k contro i 160k delle stime, un dato di fatto negativo ma nulla a che vedere con le revisioni che raggiungono un vero e proprio record. Il dato di partenza era 114k, dato rivisto in negativo a 89k, ma ció che sconvolge sono le revisioni definitive, le seconde revisioni dei dati che fanno riferimento ai due mesi precedenti. Queste revisioni, quelle definitive, vedono ben 15 revisioni in negativo su 18 rilevazioni, un dato assurdo che non coincide minimamente con quanto stiamo vedendo sull'andamento del tasso di disoccupazione U3. Il dato di giungo, l'ultima revisione é stata a 118k unitá, in pratica il dato definitivo di giungo é in realtá di -88k rispetto al dato uscito (206k). Stiamo parlando quindi di un vero e proprio record, una ricorrenza che oramai é divenuta scontata, ossia ci si aspettava giá che il datto fosse rivisto in negativo in quanto la tendenza é proprio questa.



DISOCCUPAZIONE U3 IN CALO E U6 IN AUMENTO?



Altro dato che risulta inizialmente assurdo é la diminuzione della disoccupazione U3 e l'aumento della disoccupazione U6. La U3 passa dal 4,3% al 4,2% mentre la U6, quella depurata da lavori part-time, sale dal 7,8% al 7,9% pur avendo una stima al 7,8% (stabile). In pratica la disoccupazione U3 scende per via dell'aumento dei lavori part-time, mentre aumenta la U6 per via delle perdite dei lavori full-time. Come é possibile che aumentino i part-time e diminuiscano i full time? Semplice, il mercato del lavoro é instabile e il lavoro full time risulta costoso, pertanto le aziende tagliano i costi e tagliano posti di lavoro. Ne consegue che aumentino i part-time la cui rilevazione puó essere fuorviante in quanto una persona che ha 2 lavori part-time risulta come 2 posti di lavoro in piú sul dato, pur essendo una sola persona come forza lavoro. Per il momento il tasso di disoccupazione (U3) tira un sospiro di sollievo ma l'andamento della disoccupazione U6 risulta essere preoccupante.



I MERCATI VENDONO



Si riprende con i ribassi e vediamo un Nikkei perdere nel pomeriggio un -4% mentre Nasdaq perde un -1,9%. Anche gli altri indici arretrano come il Dax che perde il -1,4%, oppure S&P500 che arretra di un -1,2%, Russell -1,6% e Dow Jones con un contenuto -0,8%. Ribassi corali accompagnati da acquisti sulle obbligazioni che riducono i loro rendimenti. Con i mercati che scendono cambiano anche le aspettative sui tagli dei tassi che ora vedono la predominanza del taglio da 0,5% con oltre il 57% degli operatori che si aspetta un taglio doppio dei tassi. Prossima settimana sará la volta dell'inflazione Usa, altro market mover anche se secondario rispetto alla disoccupazione. I mercati stanno affrontando un periodo ad alta volatilitá, il trend di lungo periodo potrebbe ora essere seriamente compromesso.

