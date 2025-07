Tasso di Disoccupazione USA

Male gli ADP. Oggi PMI Servizi Oggi usciranno i PMI del settore dei servizi nella mattinata europea, dati che fanno da apripista a quelli relativi al mercato del lavoro Usa. Questi dati saranno assolutamente cruciali per il futuro dei mercati viste le aspettative negative sui dati in questione e visti anche i recenti dati usciti nella giornata di ieri che di certo non entusiasmano. I mercati azionari rimangono ancora su livelli elevati e non sembrano ancora pronti per effettuare in ritracciamento degno di nota.



ADP NEGATIVI. DATO PEGGIORE DAL 2020



Per la prima volta dal 2020 la variazione dell'occupazione rilevata da ADP esce negativa, -33k unitá. Questo dato non ha mai preoccupato gli operatori, é sempre stato un dato collaterale a quelli relativi al tasso di disoccupazione e Nfp ma il dato di ieri ha spiccato per negativitá. Attenzione quindi ai futuri sviluppi di tutti gli altri dati macro relativi alla disoccupazione.

Dato ADP sulla variazione dell'occupazione - Fonte: TradingView.com



CHALLENGER PREOCCUPANTE. RADDOPPIANO I TAGLI



I tagli di posti di lavoro escono nettamente inferiori alle aspettative che vedevano ben 110k tagli contro i 48k usciti. Un dato positivo nel breve, negativo nel lungo in quanto la somma di tutti i tagli di posti di lavoro dei primi 6 mesi del 2025 é quasi pari a tutti quelli del 2024. I tagli di posti di lavoro mensili medi del 2025 é pari a quelli visti tra fine 2008 e inizio 2009, in piena crisi finanziaria subprime post-Lehman, parliamo di circa 120k tagli al mese contro i circa 60k del 2023 e del 2024 e i 30k del 2022. Di fatto sta raddoppiando il ritmo dei tagli dei posti di lavoro, in pratica se nel 2024 veniva tagliato 1 posto di lavoro, nel 2025 se ne tagliano quasi 2.



NFP, REVISIONI NEGATIVE SENZA SOSTA



Le buste paga del settore non agricolo, fiore all'occhiello per Powell per affermare la salute del mercato del lavoro in Usa. Il problema di questo dato é il ritmo delle revisioni, ossia la verifica finale della veridicitá del dato. A partire da gennaio 2023 abbiamo assistito a 27 revisioni, di cui 19 negative e solo 8 positive, quindi un 70% dei dati usciti in prima battuta sono stati rivisti in negativo. In sostanza quando esce un dato positivo abbiamo una probabilitá del 70% di rivedere il dato in negativo. Ricordiamo inoltre che l'ultima revisione che ha visto un -108k unitá, é stata la peggior revisione dal 2021, la peggiore da 4 anni a questa parte.



DISOCCUPAZIONE VERSO L'ESPLOSIONE?



Una disoccupazione che sale é un problema per la Fed che dovrá poi tagliare i tassi velocemente e in modo incisivo. L'aumento delle richieste di sussidi, insieme ai dati visti primi, non di certo aiuta una lettura positiva di questo dato, pertanto la probabilitá di vedere un forte peggioramento inizia a diventare alta. Per oggi il dato é previsto al 4,3%, un aumento minimo considerando il livello attuale del 4,2%. Questo dato potrebbe letteralmente esplodere verso l'alto qualora dovessimo vedere un aumento considerevole delle richieste di sussidi di disoccupazione nel corso delle prossime settimane. L'attenzione quindi é per le richieste di sussidi di disoccupazione, dato fondamentale per la lettura del prossimo dato a ridosso della prossima riunione della Fed.

Grafico delle richieste continue di sussidi di disoccupazione - Fonte: TradingView.com - Department of Labour

