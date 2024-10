⚡Tesla presenterà oggi il rapporto Q3. Sorprenderà Wall Street?

Il produttore di veicoli elettrici Tesla (TSLA.US) pubblicherà i risultati finanziari oggi, dopo la chiusura della sessione statunitense. Le azioni dell'azienda hanno perso terreno negli ultimi giorni, con la recente presentazione delle sue auto autonome e dei robot Optimus, che si è conclusa con una presa di profitto. In confronto ai rivali tecnologici BigTech, le cui azioni stanno scambiando ai massimi storici, Tesla sembra un vero predatore per molti trimestri. Il mercato si aspetta che l'utile netto dell'azienda diminuisca di circa il 10% su base annua; un'anomalia tra le aziende statunitensi della cosiddetta "Magnificent 7". Gli investitori cercheranno maggiori dettagli sul business dei 'robotaxi' e sui margini, che hanno subito un notevole deterioramento negli ultimi trimestri. Le aspettative per il core business di Tesla, ovvero le vendite di veicoli elettrici per i prossimi 2 anni, sono basse, indicando che, se queste previsioni si avvereranno, senza catalizzatori significativi nel breve termine potrebbe essere difficile per l'azienda mantenere un consistente premio di valutazione. Ecco come si allineano le aspettative degli analisti: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Ricavi attesi: $25,41 miliardi vs. $25,5 miliardi nel Q2 2024 e $23,35 miliardi nel Q3 2023 (in aumento dell'8,9% su base annua)

Utile per azione atteso: $0,48 vs. $0,43 nel Q2 2024 e $0,53 nel Q3 2023

Utile netto: $1,68 miliardi vs. $1,48 miliardi e $1,85 miliardi nel Q3 2023 (in calo del 10% su base annua)

Margine lordo: 14,9% vs. 14,6% nel Q2 2024 Su cosa si concentrerà Wall Street? Gli analisti di Piper Sandler credono che, indipendentemente dai risultati, aumenti sostenuti saranno improbabili fino a quando non emergeranno circostanze che giustifichino revisioni delle aspettative e delle dinamiche di crescita a lungo termine.

Possibili catalizzatori includono non solo il debutto di un'auto elettrica "budget", ma anche l'approvazione regolamentare di software avanzati di guida autonoma, in Cina.

Longboard Asset Management ha sottolineato che il settore delle auto elettriche non è più l'industria in forte crescita che era tra il 2019 e il 2021.

Le spedizioni annuali di Tesla potrebbero registrare un calo anno su anno, sebbene le consegne siano leggermente aumentate nel Q3, grazie a maggiori acquisti in Cina.

Gli investitori vorranno probabilmente saperne di più sul debutto del modello EV "economico", con un prezzo inferiore a $30.000, di cui si hanno ancora poche informazioni. Il mercato presterà anche attenzione alla scala e alla redditività delle vendite del modello Cybertruck, che, nonostante il debutto, ha finora avuto una quota di vendite trascurabile. Nel Q3, Tesla ha riportato consegne di 462.900 veicoli, contro i 462.000 previsti da Wall Street (inclusi quasi 440.000 Model X e Model Y); lo scostamento dalle previsioni è stato minimo, e le azioni sono scese. Questo evento suggerisce che gli investitori si aspettano molto di più dall'azienda. Grafico del prezzo delle azioni Tesla (intervallo D1, H1)

Le azioni Tesla sono attualmente scambiate quasi sulla media mobile esponenziale a 200 sessioni (EMA200, linea rossa), suggerendo che i risultati di oggi potrebbero fungere da "catalizzatore" in un senso o nell'altro. Dall'inizio dell'anno, il titolo ha perso oltre il 12% ed è sceso due volte da circa $260. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 I dashboard finanziari di Tesla mostrano una valutazione ancora molto impegnativa, con un rapporto P/E superiore a 100 e un P/E prospettico intorno a 80, il che indica che il mercato continua a prezzare il titolo con un grande premio rispetto ai concorrenti nel settore delle auto elettriche. D'altra parte, l'azienda sta affrontando la concorrenza dei marchi cinesi, che, come ha indicato lo stesso Musk, operano con costi molto più bassi e persino "non sostenibili", mentre la domanda globale di veicoli elettrici ha rallentato. Il debito è salito a un record di 12,5 miliardi di dollari, ma non rappresenta un problema significativo poiché l'azienda possiede quasi il doppio di asset (liquidità, equivalenti di cassa, ecc.) rispetto alle passività. Il rendimento del capitale investito (ROIC) dell'azienda è in costante calo dal 2022, mentre il rapporto del costo medio ponderato del capitale (WACC) è rimasto sostanzialmente invariato. In questo contesto, mantenere un premio nella valutazione di Tesla potrebbe risultare difficile. Catalizzatori importanti per il futuro includono il leasing di sistemi di guida autonoma e la potenziale produzione dei robot Optimus, ma entrambi i fattori presentano un livello relativamente alto di incertezza. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.