Tesla registra un calo significativo delle vendite in Europa 📢

I dati del rapporto ACEA (l’Associazione dei Costruttori Europei di Automobili) indicano un forte calo delle vendite di Tesla in Europa nell’aprile 2025. In tutto il continente europeo, Tesla ha registrato una diminuzione delle vendite di circa il 49% su base annua (YoY), mentre nella sola Unione Europea questa cifra ha superato il -52% YoY.  Le performance di vendita di Tesla in Europa sono attribuite principalmente a problematiche interne all'azienda e al sentiment nei suoi confronti, in particolare alla luce delle politiche di Trump, che stanno sollevando dubbi e influenzando negativamente la percezione dell’azienda a causa della stretta collaborazione di Elon Musk con il Presidente degli Stati Uniti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il settore dei veicoli elettrici in Europa, invece, continua a mostrare dinamiche di crescita solide. Nel solo mese di aprile, il numero di auto elettriche di nuova immatricolazione è aumentato del 27,8% su base annua in Europa (nell'UE il risultato è stato ancora migliore, con un +34,1%). Una sfida per l’azienda, in termini di struttura del mercato, potrebbe essere la crescente quota delle auto ibride. Sebbene la crescita in Europa sia stata leggermente inferiore rispetto a quella delle elettriche (+17% su base annua), va considerato che le ibride partivano da una base già più alta. Di conseguenza, la quota complessiva di mercato delle auto ibride è salita al 34,6% (rispetto al 29% dell’anno precedente), superando così quella delle auto a motore a combustione interna, la cui quota è scesa al 28% (dal 36% dell’anno precedente). Ad aprile, le auto ibride hanno rappresentato la componente più ampia del mercato. La loro popolarità potrebbe indebolire il potenziale del mercato delle auto elettriche, in quanto rispondono a bisogni simili dei consumatori, inclusi quelli legati alla tutela ambientale.

Fonte: ACEA Per Tesla, i dati evidenziano sfide persistenti nella percezione del marchio americano da parte dei clienti europei. I dazi di ritorsione annunciati da Trump, che avrebbero un impatto significativo sul commercio internazionale, potrebbero aver influenzato negativamente il sentiment dei consumatori. Un ulteriore fattore è rappresentato dai problemi di immagine di Elon Musk, che scoraggiano ulteriormente i clienti dall'acquisto delle auto. Tra le ragioni meno legate al contesto sociale per il calo delle vendite, si può individuare anche una mancanza di innovazione nei prodotti offerti. L’assenza di una nuova gamma di modelli Tesla potrebbe spingere i clienti verso altri produttori. Sebbene l’azienda abbia lanciato una versione aggiornata del SUV Model Y, i dati attuali indicano che i clienti si aspettano qualcosa di più. Tesla continua a essere valutata principalmente sulla base delle aspettative legate all’innovazione tecnologica futura, ma per il momento l’azienda rimane un produttore di auto elettriche, che costituiscono il suo core business. Se l’erosione delle vendite dovesse continuare, l’azienda potrebbe non riuscire a sostenere multipli elevati fino alla realizzazione dei suoi principali piani di sviluppo tecnologico. Nonostante i dati deludenti, Tesla sta registrando guadagni nel pre-market. Ciò è dovuto principalmente alla chiusura di ieri del mercato azionario statunitense e all’impossibilità per il mercato di prezzare l’impatto della proroga del termine per l’eventuale introduzione di dazi del 50% tra Stati Uniti e Unione Europea.

Fonte: xStation

