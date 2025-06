Tesla Robotaxi ad Austin: lancio imminente e reazioni di mercato

Elon Musk, CEO di Tesla (TSLA), ha fissato in via provvisoria il lancio del servizio limitato di robotaxi autonomo ad Austin, Texas, per il 22 giugno, dopo indiscrezioni di Bloomberg che indicavano un debutto già giovedì scorso. Fino a martedì, né Tesla né Musk avevano ufficializzato la data. Il servizio utilizzerà veicoli Model Y “non modificati”, come mostrato in video circolati su X, confermando che ogni Tesla uscita dalle fabbriche è potenzialmente capace di guida autonoma senza supervisione.

Tesla è ufficialmente riconosciuta come operatore di veicoli autonomi in fase di “testing” ad Austin dal 11 giugno, mentre concorrenti come Waymo sono già in fase di “deployment”. CFRA, attraverso l’analista Garrett Nelson, si aspetta un lancio inizialmente limitato a una dozzina di Model Y in un’area georeferenziata, con supervisione remota. Il vero banco di prova sarà il numero di incidenti e l’efficacia della riduzione della supervisione, oltre all’espansione in nuovi mercati.

Dal punto di vista finanziario, le azioni Tesla hanno registrato forti oscillazioni: dopo un calo del 14,7% la settimana scorsa, legato a tensioni pubbliche tra Musk e l’ex presidente Trump, le quotazioni si sono riprese con un rialzo del 5,7% martedì e una chiusura piatta mercoledì a 326,40 dollari. L’attenuarsi del conflitto Musk-Trump sembra aver stabilizzato il titolo, che però resta in calo del 19% da inizio anno e del 33% rispetto al massimo storico.

Gli analisti mostrano un mix di entusiasmo e cautela: Wedbush Securities prevede l’espansione del robotaxi in 20-25 città americane entro un anno, mentre Baird riduce il rating a “neutral” ritenendo le aspettative di Musk sul ritmo di crescita troppo ottimistiche. Intanto, gli investitori retail hanno massicciamente puntato sul titolo, con oltre 650 milioni di dollari investiti nella versione a leva 2x del fondo Direxion TSLA.

In sintesi, il lancio del robotaxi rappresenta una svolta strategica per Tesla, potenzialmente in grado di diversificare e stabilizzare i flussi di ricavo attraverso la mobilità autonoma condivisa, ma accompagnata da rischi operativi e volatilità finanziaria che il mercato continua a monitorare con attenzione.

Fonte: team di ricerca di XTB