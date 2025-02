Testimonianza di Jerome Powell (LIVE)🔍

Il mondo finanziario ha rivolto la sua attenzione al presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, mentre presentava il suo rapporto semestrale sulla politica monetaria al Congresso. Questa testimonianza tanto attesa è arrivata in un momento cruciale per l'economia statunitense e la politica monetaria. Punti chiave dalla testimonianza di Jerome Powell: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Prospettive economiche e situazione attuale: L'economia degli Stati Uniti mostra una forza complessiva, con una crescita del PIL superiore al 2% nel 2024, sostenuta da una spesa dei consumatori resiliente. Tuttavia, gli investimenti in attrezzature mostrano segnali di rallentamento. L'inflazione ha compiuto progressi significativi verso l'obiettivo del 2% della Fed, anche se rimane ancora un po' elevata. Il PCE totale è aumentato del 2,6% nei 12 mesi fino a dicembre, mentre il PCE core è aumentato del 2,8%. Il mercato del lavoro mantiene una posizione stabile con il tasso di disoccupazione che rimane a livelli bassi. In particolare, Powell ha sottolineato che le condizioni del lavoro attualmente non sono una fonte di pressioni inflazionistiche. Posizione politica e direzione futura: Powell ha sottolineato che non c'è urgenza nell'aggiustare la politica monetaria, indicando un approccio paziente per le future decisioni sui tassi. La Fed è pronta a mantenere un approccio restrittivo della politica per un periodo più lungo se l'economia rimarrà forte e l'inflazione non si muoverà decisamente verso l'obiettivo del 2%. Al contrario, la Fed è pronta ad allentare la politica se osserva una debolezza inattesa del mercato del lavoro o un calo dell'inflazione più rapido del previsto. Revisione del framework e strategia a lungo termine: È in corso una revisione completa del framework della politica monetaria della Fed, che si concluderà entro l'estate. L'obiettivo di inflazione al 2% rimarrà invariato e non sarà soggetto a revisione. La revisione del framework incorporerà lezioni degli ultimi cinque anni e includerà il coinvolgimento del pubblico attraverso eventi Fed Listens. Valutazione dei rischi: Powell ha sottolineato che la politica è ben posizionata per affrontare i rischi e le incertezze attuali. La Fed rimane attenta ai rischi su entrambi i lati del suo mandato: massimo impiego e stabilità dei prezzi. Il comitato considera i rischi per il raggiungimento dei suoi obiettivi come sostanzialmente bilanciati. La testimonianza di Powell riflette un approccio cauto e bilanciato, suggerendo che la Fed avrà bisogno di prove sostanziali prima di apportare modifiche significative alla politica. L'attenzione rimane sul raggiungimento di progressi sostenibili verso l'obiettivo di inflazione del 2%, mantenendo nel contempo condizioni di mercato del lavoro forti. C'è stata una reazione lievemente moderata alla testimonianza sul cambio EURUSD.

Fonte: xStation

