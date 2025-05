Trappola Rialzista sui Mercati o Ripresa del Trend?

Dopo un notevole recupero dai minimi di aprile, i mercati mostrano segnali che richiedono cautela, specialmente considerando la volatilità e la rapidità dei guadagni. La direzionalità del mercato appare incerta. Ecco i fattori tecnici e fondamentali da monitorare: Rapide Crescite "Eccessive" Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Dopo le marcate discese fino ad aprile, i mercati hanno registrato un forte rimbalzo, con guadagni a doppia cifra in circa un mese. Sebbene il quadro tecnico rimanga rialzista a livello settimanale e giornaliero, l'entità dei rialzi su Dax (+25%), Nasdaq (+30%) e Nikkei (+27%) suggerisce la possibilità di una prossima inversione. Si attende la formazione e la conferma di figure ribassiste che potrebbero innescare una nuova fase di declino o correzione. Volatilità Ancora Elevata L'indice Vix, che misura la volatilità dell'S&P 500, si aggira intorno ai minimi del bear market del 2022 (tra 16 e 33). Attualmente a 18, vicino al limite inferiore di questo intervallo, e in combinazione con i forti rialzi, indica un'alta probabilità di assistere a dei ritracciamenti. Andamento del Vix, in rosso l'area del Vix nel bear market del 2022 - Fonte: TradingView - Studio: David Pascucci (XTB)

Buffett Indicator Vicino al 200% Il Buffett Indicator, che confronta la capitalizzazione totale del mercato azionario statunitense con il PIL USA, è salito a 196,6%, superando significativamente la soglia del 159% che storicamente segnala un mercato "estremamente sopravvalutato". Questo indicatore ha spesso corretto dopo aver raggiunto livelli così elevati, suggerendo una potenziale vulnerabilità del mercato azionario. Il Preoccupante Record del Nasdaq nel 2025: Il Nasdaq ha registrato il suo secondo più grande guadagno giornaliero di sempre quest'anno. Storicamente, i maggiori rialzi giornalieri si sono verificati durante fasi di mercato ribassista, spesso in concomitanza con i peggiori ribassi giornalieri. Questa anomalia statistica solleva dubbi sulla sostenibilità di un mercato rialzista per il resto dell'anno, specialmente alla luce degli altri fattori analizzati.



Lista dei Maggiori Rialzi e Ribassi del Nasdaq su base giornaliera dal 1971 - Fonte: Wikipedia.org



Considerazioni Conclusive: La situazione tecnica e macroeconomica attuale appare instabile sotto diversi aspetti. Oltre alla volatilità, al Buffett Indicator e alle ricorrenze statistiche, fattori macroeconomici e le dinamiche dei rendimenti dei titoli di Stato, sensibili alle variazioni dei tassi di interesse delle banche centrali, suggeriscono una forte correlazione con un potenziale mercato ribassista. Non si esclude un bear market di lunga durata, caratterizzato da fasi di forti rialzi e ribassi, in linea con la storia dei precedenti mercati ribassisti. Ulteriori aggiornamenti seguiranno, e si invita il pubblico a interagire con commenti per suggerire argomenti futuri, tra cui l'andamento dei titoli di Stato e i rendimenti nel contesto macroeconomico attuale.

