Trimestrale Apple da Record

Punti chiave Fatturato da Record a 143,8 miliardi di dollari. Il piú alto di sempre per Apple

Iphone campione di vendite. Riprendono bene le vendite in Cina

Attenzione ai test tecnici su base mensile tra i 265-267 dollari per azione

Commento dell'analista di XTB Apple dimostra ancora di essere tra le aziende top perfomer lato fondamentale con questa trimestrale. Il risultato del fatturato attuale, se messo in proiezione per l'anno in corso, porterebbe Apple ad una crescita annuale ben superiore agli anni scorsi. La crescita del fatturato del 16% registrata in questa trimestrale é eccezionale considerando soprattutto il volume in termini monetari, stiamo parlando di infatti di 143,8 miliardi di dollari in un solo trimestre, numeri incredibili. Riprendono bene le vendite in Cina, esplodono le vendite di Iphone. Nulla da dire lato fondamentale, performance eccezionale, al momento la piú sorprendente tra le trimestrali uscite. Se dal lato fondamentale le performance sono ottime, lato tecnico vediamo una situazione problematica, un test molto importante. Le azioni in afterhours infatti salgono di circa un +5% per poi riscendere quasi nell'immediato. Il motivo risiede infatti nel test che i prezzi hanno fatto sui minimi mensili di novembre e dicembre, in area 265-267 dollari per azione, il tutto in un contesto tecnico che vede Apple scendere su base mensile, il suo trend di breve dominante é e rimane ribassista seppur con una trimestrale eccezionale. La giornata del 30 gennaio sará decisiva per la chiusura mensile e per il trend dei prossimi mesi. Per ribaltare la situazione tecnica e portare di nuovo il trend di lungo al rialzo, Apple dovrebbe salire di oltre il 12% nella fase a negoziazione continua. Riepilogo dati Trimestrale Risultati Finanziari (Record Storici)



● Fatturato Totale: 143,8 miliardi di dollari, con una crescita massiccia del 16% rispetto all'anno precedente.

● Utile per azione (EPS): 2,84 dollari, in aumento del 19%, segnando un nuovo record storico per l'azienda.

● Dividendo: Dichiarato un dividendo di 0,26 dollari per azione (pagabile il 12

febbraio 2026). I Driver della Crescita



● iPhone: Ha registrato il miglior trimestre di sempre. La domanda è stata altissima in tutte le aree geografiche.

● Servizi: Fatturato record anche per questo comparto, in crescita del 14%.

● Base Installata: Apple conta ora oltre 2,5 miliardi di dispositivi attivi nel mondo. Solidità e Cassa



● Flusso di cassa operativo: Generati quasi 54 miliardi di dollari in un solo trimestre.

● Ritorno per gli azionisti: Apple ha restituito quasi 32 miliardi di dollari agli investitori durante il periodo di riferimento.





Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.