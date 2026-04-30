Trimestrale Apple, ottima come sempre





Qui un recap dei numeri piú importanti rilasciati da Apple questa sera Trimestrale che batte le attese, criticitá assenti, fatturato che sale oltre le aspettative a che solitamente é piú basso rispetto al brillante Q1. Fatturato comunque nettamente superiore a quei 95 miliardi di dollari dello scorso anno, ci avviciniamo infatti alla soglia dei 112 miliardi di dollari con performance ottime in tutte le aree geografiche. Vengono ben venduti tutti i prodotti in tutte le aree geografiche, ottimi anche i ricavi sui servizi che rappresentano ora una componente importante per l'azienda. Apple si dimostra quindi una delle aziende di punta piú rappresentative del settore tech in Usa e lo conferma con questi numeri strabilianti. La situazione tecnica peró non vede una reazione ottimale da parte del mercato che vende il titolo in afterhours e registra un -1,5% a 15 minuti dalla comunicazione dei risultati. Apple comunque si trova al di sotto dei massimi visti a febbraio 2026 e dicembre 2025, la situazione tecnica é ancora delicata. Cosí come abbiamo visto per le altre big tech, la situazione delle reazioni a queste trimestrali é molto tecnica, soprattutto su titoli giá indeboliti come Meta, Microsoft e ora Apple, ancora al di sotto dei suoi massimi storici. I mercati azionari sembrano ancora ben improntati al rialzo con dinamiche tecniche sugli indici molto forti ma che lasciano forti dubbi nel lungo termine. Il mercato sembra stia puntando ad un'inflazione stabilmente alta che di fatto spinge i mercati finanziari a offrire rendimenti piú alti su tutti i comparti. Il mercato é ora assolutamente dipendente dall oscillazioni del petrolio e dalle reazioni dei consumatori agli aumenti di prezzo che stiamo vedendo sull'economia, situazione che potrebbe avere effetti diretti su tutti i mercati, big tech comprese.Qui un recap dei numeri piú importanti rilasciati da Apple questa sera Fatturato: 111,2 miliardi $, segnando un nuovo record per il trimestre di marzo (+17% rispetto all'anno precedente). Utile per azione (EPS): 2,01 $, in crescita del 22%. Flusso di cassa operativo: Oltre 28 miliardi $. Dividendo: Aumentato del 4% a 0,27 $ per azione. Buyback: Autorizzato un ulteriore riacquisto di azioni proprie per 100 miliardi $. iPhone: Ha raggiunto il record di fatturato per il trimestre di marzo, grazie alla forte domanda per la gamma iPhone 17. Servizi: Nuovo record assoluto di ricavi per questo segmento. Nuovi Prodotti: Lancio positivo di iPhone 17e, iPad Air (M4) e del nuovo MacBook Neo. Base Installata: Raggiunto un nuovo massimo storico di dispositivi attivi in ogni categoria e area geografica.

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