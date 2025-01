Trimestrale Netflix Ottima. Mercati Rialzisti

Inversione Dollaro? Trimestrale di Netflix ottima e il titolo fa +14% nelle contrattazioni in afterhours andando a registrare nuovi massimi storici. Nel frattempo i mercati azionari rimangono strutturalmente rialzisti senza soluzione di continuitá. Sale anche il Nikkei che registra una performance positiva di circa lo 0,7% sulla scia dei rialzi dei mercati occidentali mentre sul Forex proseguono i test rialzisti delle majors contro il dollaro, su tutti EurUsd che ritorna e prova a stazionare al di sopra di 1,04.



TRIMESTRALE NETFLIX OTTIMA



Una trimestrale senza intoppi e il titolo registra una performance positiva di circa il +14% in afterhours. Record di abbonati, per il trimestre erano attesi circa 9 milioni di abbonamenti in piú, la compagnia ne registra circa il doppio, un vero e proprio record. Nessuna criticitá dalla trimestrale, guidance per il 2025 che migliora con i ricavi previsti aumentare di 500 milioni di dollari passando dalla forchetta 43-44 miliardi di dollari a 43,5-44,5 miliardi, i ricavi di quest'anno hanno invece registrato un aumento del 16% rispetto lo scorso anno. L'utile per azione si porta a 4,27 dollari contro i 4,21 attesi, un aumento di circa 1,5% mentre le stime dei ricavi erano a 10,1 miliardi di dollari contro i 10,25 registrati dalla trimestrale di ieri. Nessun cedimento, nessuna criticitá, Netflix é leader del mercato e ha ancora margini per crescere nel mercato dello streaming, settore ancora in espansione e che offre opportunitá di crescita grazie al bacino di utenza ancora ampio.



MERCATI RIALZISTI



Mercati azionari ancora rialzisti e calo dei rendimenti sul mercato obbligazionario. Al momento la struttura dei mercati rimane rialzista nel breve e momentaneamente non si trovano segnali di cedimento da parte di nessun indice in paritcolare. Attenzione al Nasdaq che si trova a ridosso di massimi importanti di fine 2024, mentre sul Dax l'attenzione é sulla possibilitá di vedere una qualche forma di ritracciamento per questo trend rialzista fortissimo che al momento fa registrare una performance da inizio mese (e anno) di circa il 7%, una performance sicuramente importante se contestualizzata alle condizioni macro attuali che vedono l'area euro in possibile rallentamento e una Germania non proprio florida a livello economico. Presto per giungere a conclusioni in merito alla positivitá presunta di alcuni dati macro relativi a dicembre, solitamente posiitvi. La disoccupazione Uk di ieri, uscita peggio delle aspettative, dovrebbe farci riflettere circa la bontá della situazione occupazionale su scala globale, i presupposti macro per un aumento della disoccupazione sono presenti ovunque nel mondo occidentale, compresi gli Usa.



FOREX AL TEST DEL DOLLARO



Rialzano la testa sia EurUsd che GbpUsd, Usdjpy rimane palesemente in attesa della Boj nella giornata di venerdí. EurUsd rompe al rialzo i massimi della scorsa settimana e si avvicina ai massimi visti a fine dicembre, un test tecnico sicuramente interessante visto che la dinamica mensile su questo cambio é ancora ribassista. Stessa cosa dicasi per GbpUsd che ritorna a ridosso di 1,2350 rompendo anch'essa i massimi della settimana scorsa rimanendo ancora su una dinamica mensile ribasissta. UsdJpy sembra il piú propenso a voler scendere ed apprezzarsi contro il dollaro, di fatto su questo cambio é attesa la BoJ nella nottata tra giovedí e venerdi, nottata in cui la BoJ é attesa aumentare i tassi di uno 0,25%. Trimestrale di Netflix ottima e il titolo fa +14% nelle contrattazioni in afterhours andando a registrare nuovi massimi storici. Nel frattempo i mercati azionari rimangono strutturalmente rialzisti senza soluzione di continuitá. Sale anche il Nikkei che registra una performance positiva di circa lo 0,7% sulla scia dei rialzi dei mercati occidentali mentre sul Forex proseguono i test rialzisti delle majors contro il dollaro, su tutti EurUsd che ritorna e prova a stazionare al di sopra di 1,04.Una trimestrale senza intoppi e il titolo registra una performance positiva di circa il +14% in afterhours. Record di abbonati, per il trimestre erano attesi circa 9 milioni di abbonamenti in piú, la compagnia ne registra circa il doppio, un vero e proprio record. Nessuna criticitá dalla trimestrale, guidance per il 2025 che migliora con i ricavi previsti aumentare di 500 milioni di dollari passando dalla forchetta 43-44 miliardi di dollari a 43,5-44,5 miliardi, i ricavi di quest'anno hanno invece registrato un aumento del 16% rispetto lo scorso anno. L'utile per azione si porta a 4,27 dollari contro i 4,21 attesi, un aumento di circa 1,5% mentre le stime dei ricavi erano a 10,1 miliardi di dollari contro i 10,25 registrati dalla trimestrale di ieri. Nessun cedimento, nessuna criticitá, Netflix é leader del mercato e ha ancora margini per crescere nel mercato dello streaming, settore ancora in espansione e che offre opportunitá di crescita grazie al bacino di utenza ancora ampio.Mercati azionari ancora rialzisti e calo dei rendimenti sul mercato obbligazionario. Al momento la struttura dei mercati rimane rialzista nel breve e momentaneamente non si trovano segnali di cedimento da parte di nessun indice in paritcolare. Attenzione al Nasdaq che si trova a ridosso di massimi importanti di fine 2024, mentre sul Dax l'attenzione é sulla possibilitá di vedere una qualche forma di ritracciamento per questo trend rialzista fortissimo che al momento fa registrare una performance da inizio mese (e anno) di circa il 7%, una performance sicuramente importante se contestualizzata alle condizioni macro attuali che vedono l'area euro in possibile rallentamento e una Germania non proprio florida a livello economico. Presto per giungere a conclusioni in merito alla positivitá presunta di alcuni dati macro relativi a dicembre, solitamente posiitvi. La disoccupazione Uk di ieri, uscita peggio delle aspettative, dovrebbe farci riflettere circa la bontá della situazione occupazionale su scala globale, i presupposti macro per un aumento della disoccupazione sono presenti ovunque nel mondo occidentale, compresi gli Usa.Rialzano la testa sia EurUsd che GbpUsd, Usdjpy rimane palesemente in attesa della Boj nella giornata di venerdí. EurUsd rompe al rialzo i massimi della scorsa settimana e si avvicina ai massimi visti a fine dicembre, un test tecnico sicuramente interessante visto che la dinamica mensile su questo cambio é ancora ribassista. Stessa cosa dicasi per GbpUsd che ritorna a ridosso di 1,2350 rompendo anch'essa i massimi della settimana scorsa rimanendo ancora su una dinamica mensile ribasissta. UsdJpy sembra il piú propenso a voler scendere ed apprezzarsi contro il dollaro, di fatto su questo cambio é attesa la BoJ nella nottata tra giovedí e venerdi, nottata in cui la BoJ é attesa aumentare i tassi di uno 0,25%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.