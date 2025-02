Trimestrale NVIDIA, cosa aspettarsi

Mercati in attesa

Stasera ci sará l'evento market mover della giornata, l'uscita della trimestrale di Nvidia, evento che potrebbe essere molto impattante sui mercati. L'uscita della trimestrale é prevista per l'afterhours Usa, quindi dopo la chiusura del cash delle 22:00 ora italiana. Vediamo la situazione tecnica del titolo che di fatto si appresta ad affrontare momenti di alta volatilitá in afterhours e probabilmente anche nell'apertura del cash Usa della giornata di domani.



SITUAZIONE TECNICA



Attesa volatilitá per stasera, nell'ordine superiore del 8% in entrambe le direzioni, ne consegue che il titolo potrebbe andare a testare dei livelli critici su base mensile. Osservando il grafico mensile, possiamo osservare come area 140 sia fondamentale in quanto area di massimi venduti da giugno 2024. Al contempo al ribasso abbiamo sicuramente i livelli di open di febbraio che coincidono con i minimi di ottobre 2024 in area 115



Grafico Mensile di Nvidia - Fonte:XStation



Oggi pomeriggio il titolo guadagna oltre il 4%, portandosi piú vicino al livello dei 140, livello superiore molto importante per dei test tecnici. Facciamo attenzione proprio a prezzi uguali o superiori a 140, sono livelli che sono stati venduti nel corso degli scorsi mesi e che di fatto hanno portato a ribassi importanti nel breve termine.



COSA ASPETTARSI



L'andamento dei titoli big tech é risultato nell'ultimo trimestre come completamente slegato dai risultati, sia nell'immediato che nell'orizzonte temporale multiday. Ipotizzare dove andrá un titolo, in questo caso Nvidia, dopo l'uscita della sua trimestrale risulta essere pari ad una vera e propria scommessa sulla quale risulterá anche difficile operare vista la finestra afterhours di negoziazione. L'attenzione si sposta a domani, qualora vengano toccati i livelli di cui sopra. Al momento il titolo si trova ad una distanza del +6,5% dai massimi a 140 e -12% dai minimi in area 115.