Trimestrale Palantir: Crescita Imponente

Punti chiave Fatturato 2025 a 4,5 miliardi di dollari

Fatturato in crescita del 70% su base annuale

Palantir siede su una montagna di cash, 7,2 miliardi di dollari

Il titolo fa +7% in afterhours

Il P/e é ancora altissimo, sopra 300

Commento dell'analista di XTB Titolo molto solido, forte redditivitá, crescita con una progressione espansiva e molto cash per l'azienda "spina dorsale" dell'IA negli Usa. Ricavi totali che crescono del 70% su base annuale, i ricavi commerciali crescono a 137%, il margine é al 43%, molto alto. Fatturato annuale che si avvicina a 4,5 miliardi di dollari, nel 2024 il fatturato si attestava a 2,87 miliardi di dollari, una crescita molto importante che nel 2026 si potrebbe attestare a ridosso dei 7,2 miliardi di dollari. La crescita é molto forte ma non é paragonabile a quanto visto su Nvidia nel corso degli ultimi anni, con fatturati che piú che raddoppiavano di anno in anno, questa crescita sembra essere piú "omogenea". Unica pecca del titolo é sulle quotazioni che vedono un rapport prezzo/utili oltre 300, molto alto e che potrebbe indicare dei prezzi che sono al di fuori della portata dell'azienda almeno per il momento. Il titolo reagisce bene alle contrattazioni afterhours con un +7%, ma attenzione alla dinamica di lungo termine che sembra essere ribassista, infatti il titolo ha perso circa un -30% dai massimi dello scorso anno. Ottimi fondamentali, ma occhio alla situazione tecnica che risulta alquanto compromessa nel lungo termine. Recap dei dati della trimestrale I ricavi totali sono cresciuti del 70% anno su anno, raggiungendo $1,4 miliardi nel solo quarto trimestre.

Il mercato statunitense è il vero motore. I ricavi commerciali negli USA sono aumentati del 137% ($507 milioni), mentre quelli governativi del 66% .

Utile netto GAAP di $609 milioni (margine del 43%) e un flusso di cassa libero rettificato di $791 milioni .

Nel Q4 sono stati chiusi 180 contratti da oltre 1 milione di dollari (di cui 61 sopra i 10 milioni).

Record storico di $4,26 miliardi di nuovi contratti chiusi nel trimestre (+138% rispetto all'anno scorso).

Karp sottolinea che Palantir è l'unica azienda focalizzata esclusivamente sulla scalabilità dell'IA operativa, sfruttando l'avanzamento dei modelli linguistici come leva per il business.

L'IA non è più solo teoria, ma sta portando a una crescita dei margini operativi rettificati fino al 57% .

Per il 2026 Palantir prevede ricavi tra $7,18 e $7,20 miliardi , con una crescita guidata del 61% .

Si prevede che il settore commerciale USA superi i $3,14 miliardi , con una crescita di almeno il 115% .

L'azienda siede su una montagna di cassa e titoli del Tesoro per $7,2 miliardi.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.