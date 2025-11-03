Trimestrale Palantir: Fatturato a +63% su base annua

Punti chiave Fatturato in crescita del 63%

Ricavi in Usa in aumento del 77%

Clienti in aumento del 45%

Utile netto a 476 milioni di dollari, margine al 40%

Il rapporto prezzo utili oltre i 650 non convince, troppo elevato

Fondamentali ottimi, i prezzi sembrano peró fuori controllo





Fatturato a +63% su base annua a1,18 miliardi di dollari, ricavi negli Usa in crescita del 77% su base annua e 20% su base trimestrale a 883 milioni di dollari. I clienti crescono del 45% su base annua e del 7% su base trimestrale, utile netto a 476 milioni di dollari pari al 40% di margine, utile per azione rettificato a 0,21 dollari.



I ricavi di Palantir su base trimestrale - Fonte: Palantir.com



I NUOVI ACCORDI DI PALANTIR



Conclusi 204 accordi da 1 milione di dollari l'uno, 91 da almeno 5 milioni di dollari e 53 da almeno 10 milioni di dollari, stiamo parlando di un ammontare minimo da 1,189 miliardi di dollari. Chiuso un contratto record del valore totale di 2,76 miliardi di dollari (TCV = Total Contract Value), in aumento ddl 151% su base annua. Il valore residuo dell'accordo commerciale con gli Usa (RDV = Valore Residuo dell'Operazione) di 3,63 miliardi di dollari in aumento del 199% su base annua.



LA GUIDANCE PER Q4 E PER FINE ANNO



Si prevede un fatturato tra 1,327 e 1,331 miliardi di dollari mentre per l'intero 2025 si prevedono ricavi compresi tra 4,396 e 4,4 miliardi di dollari. Si prevede che i ricavi commerciali dagli Usa crescano del 104% a 1,433 miliardi di dollari.



COMMENTO DELL'ANALISTA



Un titolo a dir poco eccezionale, una crescita sbalorditiva e numeri che parlano chiaramente di una crescita ancora lunga nel tempo per Palantir. Il titolo peró in afterhours perde quasi il -4% pur presentando una trimestrale veramente sbalorditiva dal punto di vista fondamentale. Il problema di Palantir é lo stesso di molti titoli ad altissima capitalizzazione, ossia il rapporto tra fondamentali e prezzi, in questo caso il rapporto p/e che si trova a 666,23, definirlo eccessivo é poco. Inoltre la capitalizzazione inizia a diventare importante in termini di entitá, siamo a 491 miliardi di dollari alla chiusura delle contrattazioni cash del 3 novembre. Il titolo non presenta criticitá a livello tecnico, se non per il suo rendimento a dir poco sbalorditivo su base annuale, oltre il 170% da inizio anno. Multipli alti, rendimenti molto alti da inizio anno, Palantir presenta una situazione tecnica che fa paura anche a chi detiene il titolo da molto tempo.

