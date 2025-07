Trimestrali: Google Ottima, Male Tesla

Come da trend dei fatturati, Google non delude mentre Tesla conferma il suo brutto periodo con numeri in calo praticamente ovunque. Due trimestrali letteralmente opposte dal punto di vista dei risultati, il mercato ancora deve prendere una direzione precisa dopo l'esito di questi risultati.

GOOGLE OTTIMA



Fatturato a 96,43 miliardi di dollari, in crescita del 12% su base annuale e ovviamente superiori alle stime che prevedevano un fatturato vicino ai 94 miliardi di dollari. L'utile per azione sale del 22% a 2,31 dollari per azione. Servizi Google a 82,5 miliardi di dollari, in aumento del 12%, ottimo il Cloud che sale del 32% a 13,6 miliardi di dollari. Google si conferma una vera e propria regina del mercato azionario Usa, un'azienda molto solida, sana, le sue trimestrali non deludono mai. Il Ceo parla di un'ottima influenza dell'IA sugli sviluppi futuri di Google, Youtube sta crescendo con ottime performance.





TESLA PESSIMA



Numeri in calo ovunque. Ricavi a 22,49 miliardi, in calo del -12% rispetto lo scorso anno, cosí come i profitti che calano drasticamente a -15% a 3,878 miliardi di dollari. Salta all'occhio il crollo del Free cash flow che scende del -89% rispetto lo scorso anno. Stando alla trimestrale sono diminuite le consegne di veicoli, il prezzo medio di vendita é calato e c' é stato anche un calo nel ramo riguardante la produzione e l'accumulo di energia. Per il futuro hanno parlato solamente della manutenzione dell'attuale linea produttiva e l'inizio della produzione del Cybercab a partire dal 2026.



COMMENTO



Google si conferma per quello che é, ossia una grande azienda. Tesla conferma il suo arresto della crescita con questi altri numeri poco incoraggianti. I numeri dal lato fondamentale parlano chiaro, Google é piú sana, ha un P/e a 20 contro il P/e di Tesla a 175, sono numeri completamente opposti. La crescita dei ricavi di Google é molto omogenea, quella di Tesla ha subito una battuta di arresto notevole, dobbiamo ancora attendere il responso del mercato nella giornata di domani.



