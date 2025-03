Trump avverte: l’Iran sarà responsabile di ogni colpo sparato dagli Houthi. Cosa significa questo per il mercato del petrolio?

Il presidente Donald Trump ha rilasciato oggi una dichiarazione forte, affermando che "l'Iran sarà ritenuto responsabile per ogni colpo sparato dagli Houthi". Questa dichiarazione, sebbene breve, porta con sé implicazioni serie – sia geopolitiche che economiche – specialmente per il mercato globale del petrolio. Gli Houthi, un gruppo ribelle dello Yemen sostenuto dall'Iran, stanno destabilizzando il Medio Oriente da anni, e ora le loro azioni potrebbero potenzialmente influenzare i prezzi e le forniture di petrolio in tutto il mondo. Chi sono gli Houthi e come sono collegati all'Iran? Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Gli Houthi sono un gruppo ribelle yemenita che ha controllato una porzione significativa del paese, compresa la capitale Sanaa, dal 2014. Stanno combattendo contro il governo yemenita e una coalizione guidata dall'Arabia Saudita. L'Iran, accusato di fornire loro armi e supporto logistico, è un alleato chiave degli Houthi. La dichiarazione di Trump suggerisce che gli Stati Uniti vedano le azioni degli Houthi come un'estensione della politica di Teheran, il che potrebbe portare a conseguenze dirette per l'Iran. Vale la pena ricordare che lo Yemen si trova proprio accanto al Mar Rosso, che è una rotta di comunicazione importante. L'attività crescente degli Houthi ha limitato l'uso del Mar Rosso e del Canale di Suez per il trasporto di merci e materie prime, come il petrolio. Impatto sul Mercato del Petrolio Il Medio Oriente è il centro della produzione mondiale di petrolio, e qualsiasi escalation del conflitto nella regione minaccia la stabilità delle forniture. Se le parole di Trump si tradurranno in azioni, come ulteriori sanzioni o attività militari contro l'Iran, Teheran potrebbe rispondere con misure decisive. Uno degli scenari più gravi è il blocco dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa circa il 20% del flusso di petrolio globale. Una tale mossa causerebbe caos nei mercati energetici e un forte aumento dei prezzi. Gli Houthi hanno anche un passato di attacchi alle infrastrutture petrolifere, comprese le installazioni saudite, che in passato hanno temporaneamente interrotto la produzione. L'aumento delle tensioni potrebbe spingerli a intensificare tali azioni, destabilizzando ulteriormente la regione. I prezzi del petrolio sono iniziati con chiari aumenti dopo gli attacchi aerei statunitensi contro le posizioni degli Houthi in Yemen. Gli Houthi affermano che continueranno ad attaccare le navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden fino a quando Israele non ritirerà il suo blocco sulla Striscia di Gaza. Tuttavia, al momento stiamo osservando un ritiro dei prezzi dopo gli aumenti precedenti. È anche importante notare come le posizioni speculative su WTI crude oil siano estremamente basse. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.