Trump chiede le dimissioni della governatrice della Fed Lisa Cook

Donald Trump ha chiesto le immediate dimissioni della Governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, scrivendo su Truth Social: «Cook must resign, immediately!!!!». Questo attacco senza precedenti fa parte della più ampia campagna dell’amministrazione Trump per prendere il controllo della politica monetaria statunitense e minare l’indipendenza della più importante istituzione finanziaria del Paese. Accuse di frode come pretesto

La richiesta di Trump nasce dalle accuse mosse da Bill Pulte, direttore della Federal Housing Finance Agency (FHFA) e stretto alleato del presidente. Pulte accusa Cook di aver falsificato documenti bancari per ottenere condizioni di prestito più favorevoli, sostenendo che avrebbe dichiarato due proprietà differenti come residenza principale nell’arco di due settimane, il che potrebbe configurare una frode ipotecaria. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Tuttavia, le stesse dichiarazioni di Pulte rivelano il vero obiettivo: «La festa alla Fed è finita», e che il Presidente Powell può fare ciò che vuole, ma «in ogni caso la festa è finita». Questo suggerisce che una possibile dimissione di Cook avvicinerebbe Trump a ottenere la maggioranza nel Federal Open Market Committee (FOMC). Vale anche la pena notare che Cook è attualmente considerata una falco-moderata. Trump riuscirà a ottenere la maggioranza di voto?

Waller e Bowman hanno recentemente votato a favore di un taglio dei tassi. D’altra parte, Jefferson, uno dei candidati considerati per la guida della Fed, condivide opinioni molto simili. Miran, nuovo membro del FOMC, dovrebbe votare a favore di un taglio, sostituendo il falco Kugler. Goolsbee, membro della Fed difficile da interpretare, potrebbe anch’egli votare per i tagli: alcuni lo considerano un falco, altri una colomba. Recentemente ha indicato che vede spazio per tagli dei tassi in autunno, ma l’aumento recente dell’inflazione ha complicato la situazione. Tuttavia, se dovessero verificarsi cambiamenti e tutti gli altri membri citati votassero a favore di un taglio, ci sarebbe la possibilità di ottenere un certo grado di controllo sulla Fed. È anche importante ricordare che il capo della Fed è nominato da Trump. Fonte: Bloomberg Economics Una guerra sistematica contro la Fed

Trump ha condotto una campagna su più fronti contro la Fed dall’inizio del suo secondo mandato. Il presidente attacca regolarmente il Chairman Jerome Powell, definendolo “terribile”, “stupido”, “un mulo testardo” e “un completo idiota”. Contemporaneamente, Trump richiede drastici tagli dei tassi di 3 punti percentuali — dall’attuale 4,5% a circa 1,5%. Un cambiamento così radicale potrebbe innescare una spirale inflazionistica e destabilizzare l’economia. Ad agosto, il presidente ha persino chiesto al Board of Governors della Fed di “prendere il controllo” da Powell se non cede alle pressioni. Conseguenze immediate sul mercato

Il mercato rimane vulnerabile a tutte le dichiarazioni di Trump. Se dovesse ricominciare ad attaccare Powell e la Fed, il dollaro potrebbe reagire nervosamente. Era già stato ipotizzato che il dollaro potrebbe persino perdere lo status di valuta di riserva se la situazione dei tassi non diventasse più chiara. Cosa accadrebbe se Trump esagerasse? Gli analisti di Deutsche Bank avvertono che un possibile licenziamento di Powell potrebbe provocare un calo del 3-4% del dollaro entro 24 ore e un crollo del mercato obbligazionario statunitense. I rendimenti dei titoli decennali potrebbero salire oltre il 5,5%, aumentando drasticamente il costo del servizio del debito pubblico dagli attuali 1,4 trilioni di dollari a potenzialmente 2 trilioni. Lezioni dalla storia e dal mondo

Gli studi storici mostrano che le pressioni politiche sulla Fed portano a inflazione senza effetti positivi sulla crescita economica. Un’analisi dell’Università del Maryland ha rilevato che pressioni politiche simili a quelle dell’amministrazione Nixon potrebbero far aumentare i prezzi del 7% in un decennio. L’esempio della Turchia contemporanea sotto Erdogan illustra le conseguenze catastrofiche del controllo politico su una banca centrale. L’inflazione in Turchia ha raggiunto il 75% a maggio 2024, accompagnata da un crollo della valuta e da una perdita di credibilità nei mercati internazionali. Come avverte Guha di Evercore ISI, “la manifestazione improvvisa di una minaccia all’indipendenza della Fed aumenterà lo stress sui mercati e li spingerà verso la stagflazione”. D’altra parte, confrontare la situazione monetaria statunitense con quella turca sembra esagerato, ma una catastrofe del dollaro non può essere esclusa nello scenario peggiore. Powell riceve supporto a Jackson Hole

Alla conferenza di Jackson Hole, i banchieri centrali di tutto il mondo si stanno preparando a difendere Jerome Powell e il principio di indipendenza della Fed. Questo dimostra quanto le istituzioni globali prendano sul serio la minaccia di Trump. Christine Lagarde, capo della BCE, avverte che “l’indipendenza delle banche centrali è sotto crescente pressione”. Gli esperti lanciano allarmi sul fatto che minare l’indipendenza della Fed potrebbe mettere a rischio lo status del dollaro come principale valuta di riserva mondiale. Francesco Pesole di ING osserva che “una Fed indipendente è un pilastro fondamentale dell’attrattiva del dollaro come valuta di riserva”. Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, definisce “sacra” l’indipendenza della Fed e avverte delle conseguenze irreversibili di un suo indebolimento. L’EUR/USD si sta leggermente riprendendo oggi verso 1,1700, sebbene i movimenti non siano molto significativi. Con l’aumento del rischio di mercato, i prezzi dei titoli di Stato USA salgono. Sebbene oggi la situazione sia calma, un’intensificazione delle interferenze con la Fed potrebbe portare a un’ulteriore ondata di debolezza del dollaro, come osservato negli ultimi mesi. Fonte: xStation5

