Trump dichiara vittoria

Trump conquista gli Stati chiave, i mercati reagiscono positivamente Trump ha dichiarato la sua vittoria in Florida, a solo 4 voti elettorali dalla conquista della Casa Bianca, un risultato che ha accelerato il miglioramento del sentiment sui mercati. Sebbene i conteggi siano ancora in corso, la vittoria di Trump sembra ormai certa, con la possibilità di una "onda rossa" che potrebbe portare i Repubblicani a dominare sia la Casa Bianca che il Senato. Questo esito ha ridotto il rischio di disordini civili, rafforzando ulteriormente la fiducia degli investitori. Il mercato ha reagito prontamente, con le azioni e i future sull'S&P 500 che indicano un possibile nuovo massimo storico, alimentato dalle promesse di Trump di abbassare le tasse e ridurre la burocrazia. Gli analisti prevedono ora una chiusura dell'S&P 500 sopra i 6.000 punti entro fine anno. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Guarda la live del nostro analista di mercato dedicata alla reazione dei mercati ai primi risultati elettorali! Nonostante l'ottimismo, alcuni asset hanno mostrato segni di correzione: Bitcoin ha ritirato parte dei guadagni, scendendo dai recenti massimi di $75.000, mentre il dollaro si è stabilizzato dopo un forte rialzo. I rendimenti dei titoli di Stato USA sono leggermente scesi, ma la tendenza al rialzo delle azioni sembra destinata a continuare. Nel frattempo, i mercati delle materie prime hanno reagito con il petrolio in calo, a causa delle dichiarazioni di Trump che promette un aumento della produzione, mentre l'oro è sceso, suggerendo una minore avversione al rischio. Le aspettative sul futuro di Trump rimangono alte, ma la sua promessa di non introdurre tariffe o nuove barriere commerciali ha contribuito a migliorare il sentiment globale. Con l'elezione quasi definita, il focus dei mercati si sposterà ora sulle prossime riunioni della Fed e della Banca d'Inghilterra, ma l'effetto Trump è destinato a dominare i mercati a lungo termine.



