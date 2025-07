Tesla perde il 6% a causa delle ambizioni politiche di Musk 📣

Le azioni Tesla in calo di oltre il 6% dopo l’annuncio di Musk di un nuovo partito politico Le azioni di Tesla oggi perdono oltre il 6% a seguito dell’annuncio del CEO Elon Musk sulla fondazione di un nuovo partito politico chiamato “America Party”. Inoltre, la fiducia degli investitori è stata ulteriormente minata dal deludente lancio dei robotaxi con funzionalità Full Self-Driving (FSD) e da dati di vendita inferiori alle attese. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile La proposta di eliminazione del credito d’imposta di 7.500 dollari per i veicoli elettrici, contenuta nel nuovo piano fiscale dei Repubblicani, potrebbe ridurre ulteriormente la domanda di auto elettriche negli Stati Uniti. Crescono anche le preoccupazioni sulla dipendenza di Tesla dai programmi di sussidi governativi. Ulteriori tensioni sono state alimentate dall’annuncio di Musk sulla creazione dell’“America Party”, che ha suscitato dure critiche da parte del suo ex alleato Donald Trump. Il nuovo partito di Musk Elon Musk ha annunciato il lancio dell’America Party — una nuova iniziativa politica volta a contrastare il dominio della cosiddetta “Uniparty”, termine con cui definisce l’alleanza tra i partiti Democratico e Repubblicano. Si tratta di una chiara rottura rispetto al suo precedente allineamento con Donald Trump. L’annuncio è stato fatto sulla piattaforma X. Gli obiettivi principali del partito includono: responsabilità fiscale, libertà di parola, riforma del governo basata sull’intelligenza artificiale e politiche pronataliste. La decisione di Musk è arrivata dopo le sue dure critiche al pacchetto fiscale e di spesa recentemente firmato da Trump, che ha eliminato gli incentivi per i veicoli elettrici e aumentato la spesa pubblica federale — una politica che Musk ha definito “schiavitù da debito”. Trump ha risposto definendo Musk “fuori dalla realtà ” e liquidando il nuovo partito come “una barzelletta”, alimentando ulteriormente lo scontro politico tra i due. Sebbene le prospettive a lungo termine dell’America Party siano ancora incerte, Musk ha dichiarato che l’obiettivo immediato è influenzare le elezioni della Camera e del Senato del 2026. Pilota fallito ad Austin Al centro delle criticità c’è il recente progetto pilota FSD di Tesla ad Austin, che doveva dimostrare il futuro del trasporto autonomo ma ha invece evidenziato limiti tecnologici. Filmati mostrano Tesla prive di radar e LiDAR sbandare verso le corsie opposte e frenare bruscamente, suscitando critiche e attirando l’attenzione dei regolatori. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un’indagine preliminare, mentre i politici locali chiedono i dati sugli interventi dei conducenti — dati che Tesla non ha ancora reso pubblici. Gli analisti avvertono che le previsioni sui ricavi da FSD potrebbero dover essere riviste significativamente, poiché la tecnologia di Tesla è in ritardo rispetto a concorrenti come Waymo e Cruise in termini di sicurezza e conformità normativa. I rischi legali legati al programma FSD di Austin, insieme all’aumento dei costi di R&S sia per FSD che per il sistema Dojo, stanno mettendo sotto pressione il flusso di cassa di Tesla. Tesla (grafico D1) Tesla attualmente quota quasi il 40% in meno rispetto ai massimi di dicembre 2024. Il coinvolgimento politico di Elon Musk rappresenta una crescente fonte di preoccupazione per gli investitori. Anche il progressivo disimpegno degli Stati Uniti dagli incentivi per le energie rinnovabili e i trasporti sta diventando un problema, e il conflitto tra Musk e Trump sembra accelerare questa tendenza.

