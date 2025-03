Trump Media collabora con Crypto.com per lanciare ETF cripto pro-America; Bitcoin supera gli 80K

Trump Media & Technology Group (DJT.US), la società dietro Truth Social e in gran parte di proprietà di Donald Trump, ha annunciato una partnership strategica con Crypto.com per lanciare una serie di ETF legati alle criptovalute tramite il suo brand finanziario, Truth.Fi. Il titolo è salito del +13% all’apertura, riducendo poi i guadagni a +9%.

Questi ETF, previsti per il lancio entro fine anno, includeranno asset digitali come Bitcoin e Cronos, oltre a titoli legati a settori americani come energia e manifattura. Crypto.com gestirà l’infrastruttura e la distribuzione tramite la sua broker-dealer Foris Capital, rendendo i fondi accessibili negli USA, in Europa e in Asia. DJT considera questa mossa un’espansione strategica nel mercato crypto in crescita, avendo già autorizzato 250 milioni di dollari in investimenti diversificati e registrato marchi per vari ETF a tema crypto e patriottico.

L’annuncio ha portato a un rapido rialzo del 10-11% delle azioni di Trump Media (DJT), sebbene il titolo rimanga in calo di oltre 30% nel 2025. La partnership è vista come un potenziale rilancio per un’azione recentemente in difficoltà, nonostante il precedente entusiasmo legato al successo politico di Trump. I critici sollevano dubbi su possibili conflitti di interesse legati al crescente coinvolgimento di Trump nel settore crypto.

Bitcoin rimbalza dopo i recenti cali

Sebbene la partnership tra DJT e Crypto.com non abbia avuto un impatto significativo sul mercato delle criptovalute, il maggiore coinvolgimento di Donald Trump—soprattutto a livello di capitale—potrebbe alimentare l'ottimismo nei prossimi mesi.

Bitcoin sta registrando guadagni, ma questi sembrano più legati a fattori macroeconomici più ampi, come le recenti speculazioni su un possibile atteggiamento più morbido di Trump sugli accordi commerciali con i partner degli Stati Uniti. Bitcoin è in rialzo dello 0,57% oggi, scambiando a 88.000 dollari.

Fonte: xStation 5