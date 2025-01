TSMC presenterà i suoi risultati giovedì. Ci aspettiamo un’altra prestazione da record?

Già giovedì 16 gennaio, prima dell'apertura del mercato in Europa, il colosso taiwanese della produzione di semiconduttori, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), pubblicherà i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre del 2024. Gli analisti si aspettano la maggiore crescita degli utili dal 2022, trainata dalla forte domanda di sistemi legati all'intelligenza artificiale. I dati recenti delle vendite di dicembre suggeriscono una ulteriore accelerazione di questa tendenza nel 2025. Aspettative principali: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Utile per azione (EPS): previsto $2,20-2,22 (le previsioni indicano un aumento del 51% rispetto all’anno precedente) Ricavi: $25,92 miliardi (la previsione di TSMC è di $26,1-26,9 miliardi, i dati effettivi basati sulle vendite mensili indicano $26,3 miliardi) Crescita dell'utile netto: circa il 55% rispetto all'anno precedente (crescita media prevista dagli analisti di Wall Street) Aspettative in valuta taiwanese: Ricavi per il quarto trimestre del 2024: NT$868,5 miliardi ($26,3 miliardi), in linea con le previsioni di TSMC (NT$835-861 miliardi) e con un aumento di circa il 39% rispetto all’anno precedente Ricavi per il 2024: NT$2,894 trilioni ($87,4 miliardi), aumento del 33,9% rispetto all'anno precedente – il risultato più alto dalla quotazione in borsa dell'azienda Utile netto stimato per il quarto trimestre (consenso Bloomberg): NT$369,84 miliardi Margine lordo stimato: 58,5% Margine operativo stimato: 48,1% Previsioni per la guida futura: Vendite stimate per il primo trimestre: $24,43 miliardi Margine lordo stimato per il primo trimestre: 56,9% Margine operativo stimato per il primo trimestre: 46,4% Spese in conto capitale stimate per l'anno: $35,14 miliardi EPS previsto per il 2025: $9,05, con un aumento del 29% rispetto all'anno precedente Nel terzo trimestre, la compagnia ha presentato risultati da record in termini di ricavi e profitti, migliorando significativamente i margini. Allo stesso tempo, l'azienda continua a presentare valutazioni relativamente basse dal punto di vista dei rapporti. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Cosa favorisce la pubblicazione di un rapporto forte? Forte e accelerata domanda per sistemi legati all'intelligenza artificiale: I dati delle vendite di dicembre, che mostrano un incremento del 58% rispetto all'anno precedente, indicano una continua crescita dinamica in questo segmento e confermano che TSMC è il principale beneficiario di questa tendenza. Il segmento dell'High-Performance Computing (HPC) rimane un forte motore di crescita per TSMC.

Raggiungimento delle previsioni di vendite del quarto trimestre: I dati pubblicati confermano che TSMC ha raggiunto i suoi obiettivi pianificati.

Tendenze positive nei profitti: TSMC supera regolarmente le aspettative di profitto degli analisti.

Valutazione relativamente bassa rispetto alla concorrenza: Il rapporto P/E (previsioni per il 2025) per TSMC è 23x, inferiore rispetto a Nvidia (31x) e ASML (30x), e comparabile a AMD (23x). Questo, combinato con le prospettive di crescita, rende TSMC un'azienda abbastanza attraente. Sfide potenziali: Rallentamenti a breve termine nel settore dei semiconduttori: Gli analisti di Needham indicano un rallentamento nei settori automobilistico e industriale, la pressione sui prezzi della memoria e la debole domanda dei consumatori.

Pressione sui margini dovuta alle tecnologie più vecchie: Bloomberg Intelligence segnala una potenziale pressione sui margini derivante dalla domanda più debole per i semiconduttori più vecchi.

Presidenza di Trump: Trump potrebbe voler imporre tariffe commerciali anche su Taiwan. Inoltre, le relazioni con la Cina potrebbero peggiorare. Pertanto, sebbene la valutazione bassa possa sembrare attraente, potrebbe anche comportare rischi legati alla geopolitica. Temi chiave da osservare durante la conferenza sugli utili: Prospettive per la costruzione della capacità produttiva e dei ricavi derivanti dall'avanzato packaging CoWoS: Questi forniranno indicazioni sulla domanda prevista di chip per l'IA nei prossimi 12-18 mesi.

Progressi nell'avvio della fabbrica in Arizona: Fondamentale per soddisfare le esigenze di produzione di chip per Apple, Nvidia e altre aziende negli Stati Uniti. Questo potrà in gran parte mitigare i rischi legati alle tensioni con la Cina e a potenziali nuove tariffe.

Piani di spesa in conto capitale per il 2025: Questi segnaleranno la fiducia di TSMC nella domanda per la tecnologia di prossima generazione N2. TSMC è il principale attore nel mercato dei semiconduttori a livello mondiale. Fonte: TSMC TSMC entrerà molto probabilmente nel 2025 con un forte slancio, e considerando lo sviluppo ulteriore dell'intelligenza artificiale, i prodotti dell'azienda godranno di una crescente domanda. L'azienda detiene oltre il 60% del mercato globale dei semiconduttori e presenta i prodotti più avanzati, forniti a compagnie come Nvidia e Apple. Allo stesso tempo, però, esistono dei rischi legati alla Cina e alle tariffe commerciali, sebbene la costruzione di una fabbrica negli Stati Uniti possa neutralizzare parzialmente questo rischio, quindi le informazioni al riguardo saranno sotto attenta osservazione da parte degli investitori. Dal momento della pubblicazione dei risultati per il quarto trimestre del 2023, le azioni di TSMC sono aumentate di oltre l'80%. Tuttavia, guardando più da vicino al rendimento di un anno (cioè prima della pubblicazione dei risultati sopra menzionati), le azioni sono aumentate di oltre il 100%. Ciò significa che la sorpresa per i risultati dello scorso anno è stata molto forte, e ci si aspetta lo stesso anche da TSMC ora. Nello stesso periodo, le azioni di Nvidia sono aumentate del 137%. Oggi le azioni di TSMC guadagnano l'1,7% nelle contrattazioni NYSE. Se l'azienda soddisferà o supererà le aspettative, è possibile un aumento simile a quello dello scorso anno, il che porterebbe le azioni a nuovi massimi oltre i 220 dollari per azione. D'altro canto, la volatilità implicita suggerisce anche che, in caso di delusione, le azioni potrebbero scendere sotto i 190 dollari per azione, il che rappresenterebbe i livelli più bassi dall'inizio di dicembre 2024. Fonte: xStation5



