Infineon dopo i guadagni: crescita massiccia grazie a promesse massicce

Infineon Technologies è uno dei leader locali nel mercato dei semiconduttori. L’azienda tedesca è una delle poche entità di questa dimensione in Europa. Il portafoglio prodotti dell’azienda è altamente diversificato, il che rappresenta un vantaggio in un mercato sempre più incerto. Secondo il rapporto pubblicato dalla società, Infineon non ha soddisfatto le aspettative degli investitori né in termini di ricavi né di EPS, eppure l’azienda è cresciuta comunque di oltre il 6%. Cosa ha giustificato agli occhi degli investitori di premiare risultati inferiori alle attese con una crescita così significativa? I ricavi e l’EPS pubblicati dalla società sono stati rispettivamente 3,7 miliardi di euro e 0,22, rispetto alle attese di 3,72 miliardi e 0,33. La metà dei ricavi dell’azienda proviene dall’industria automobilistica. Il rapporto pubblicato ha anche chiuso l’anno fiscale: i ricavi annuali sono stati 14,6 miliardi di euro, leggermente inferiori alle aspettative di 14,8 miliardi, mentre il margine lordo è rimasto invariato al 40%. La prima buona notizia per gli investitori riguarda il margine netto, che, pur senza variazioni in termini lordi, è salito fino al 18% rispetto alle attese del mercato del 15%, evidenziando l’eccezionale capacità dell’azienda di controllare i costi durante l’anno. Tuttavia, l’attenzione degli investitori e della direzione non è rivolta ai risultati passati, ma alle promesse per il futuro. L’azienda ha significativamente aumentato i propri obiettivi per il prossimo anno fiscale. Solo nel primo trimestre, prevede una crescita dei ricavi superiore a 3,6 miliardi, mantenendo un margine lordo di almeno il 40% e un margine netto nella fascia “high teens”. Infineon ha anche pubblicato le ipotesi del proprio modello operativo target, che prevede una crescita dei ricavi anno su anno del 10% con un margine netto fino al 25%. A supportare il raggiungimento di questi obiettivi non ci sarà solo l’aumento della quota di mercato, ma anche una serie di investimenti importanti e ambiziosi, inclusi gli stabilimenti di Dresda e Villach. Importante è anche il tema della neutralità climatica: ciò che spesso viene indicato come la maggiore minaccia alla crescita in Europa, l’azienda lo considera una opportunità strategica e qualcosa per cui è ben preparata. Attualmente il mercato crede nella visione di sviluppo molto ambiziosa dell’azienda, ma eventuali delusioni sui risultati del prossimo trimestre, soprattutto riguardo al margine netto, potrebbero portare a una seria correzione nella valutazione della società. IFX.DE (D1) Fonte: xStation5

