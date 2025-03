ULTIMA ORA: Trump dice che non ci saranno tariffe sul Messico per i beni e i servizi dell'USMCA📌 USDMXN perde lo 0,4%

Il presidente Trump ha annunciato oggi su Truth Social che tutte le tariffe sui cosiddetti beni USMCA provenienti dal Messico saranno sospese fino al 2 aprile. Dopo l'aggiornamento sulle tariffe, le coppie di valute USDMXN e USDCAD hanno perso circa lo 0,4%, rafforzandosi contro il dollaro USA. Le azioni dell'amministrazione e dello stesso Trump rassicurano i mercati, facendo capire che le tariffe sono pi√Ļ uno strumento di negoziazione per gli Stati Uniti nella regione, piuttosto che una misura politica permanente che potrebbe spingere le economie di Messico e Canada in recessione.

Il presidente ha preso questa decisione dopo un incontro con la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum. Come ha dichiarato nel suo post, la sospensione si applica a tutti i beni coperti dall'accordo USMCA, inclusi i prodotti agricoli, beni industriali, automobili e pezzi di ricambio. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Secondo il segretario al Commercio Howard Lutnick, circa il 50% dei prodotti provenienti da Canada e Messico rispetta gli standard USMCA. Tuttavia, non è chiaro se l'esenzione tariffaria per i beni USMCA (l'accordo congiunto tra Messico, Canada e USA) riguarderà anche il Canada, poiché la dichiarazione di Trump si riferiva esclusivamente al Messico. Vista la retorica di Trump e la natura dinamica delle sue decisioni, è possibile che anche il Canada ottenga un'esenzione temporanea dalle tariffe durante i negoziati in corso. Finora, si sa che il presidente ha offerto al Canada un'esenzione per i veicoli che rispettano gli standard USMCA, e i funzionari dell'amministrazione hanno fatto intendere la possibilità di ridurre le tariffe su alcuni prodotti agricoli. Il segretario al Commercio Howard Lutnick è stato il primo a riferire che il presidente Trump probabilmente posticiperà l'imposizione di una tariffa del 25% sul Messico (e forse sul Canada) su tutti i beni e servizi coperti dall'accordo commerciale USMCA. La sospensione delle tariffe durerà fino al 2 aprile. Dopo tale data, Trump prevede di introdurre nuove tariffe, comprese "tariffe reciproche" su altri paesi e imposte settoriali mirate a industrie come quella automobilistica, farmaceutica e dei semiconduttori. Trump ha criticato il primo ministro canadese Justin Trudeau, accusandolo di utilizzare la questione delle tariffe come strumento politico per cercare la rielezione. Lutnick ha anche dichiarato che il Fondo Sovrano degli Stati Uniti, annunciato da Trump, non sarà finanziato dai proventi delle tariffe. Lutnick prevede che a partire dal 2 aprile, le tariffe iniziali reciproche saranno elevate ma diminuiranno gradualmente. Ha anche dichiarato che entro il 2 aprile, Messico e Canada avranno fatto abbastanza per affrontare la crisi del fentanil, così che questa questione possa essere considerata risolta, permettendo ai negoziati di concentrarsi esclusivamente sulle tariffe reciproche. Justin Trudeau ha dichiarato che il Canada è impegnato in discussioni per ottenere la rimozione completa delle tariffe. Tuttavia, fino a quando la questione non sarà risolta, è pronto a intraprendere una guerra commerciale con gli Stati Uniti.   Fonte: xStation5   Fonte: xStation5

