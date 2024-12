Ultima settimana di Mercati

Chiusure di fine anno Il mercato si appresta a fare l'ultima settimana dell'anno, una settimana che vedrá di fatto la sua chiusura il 27 di dicembre per poi lasciare spazio alle ultime giornate del 30 e del 31 per andare a concludere definitivamente l'anno. Questa settimana usciranno comunque i dati macro come ad esempio le consuete richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione, ma di fatto il grosso dei dati macro é giá uscito nel corso delle ultime settimane con le banche centrali vere e proprie protagoniste di questo fine anno.

Parleremo di questa ultima settimana di negoziazione nella



FINE ANNO OTTIMISTA



La Fed ha voluto chiudere quest'anno con una delle riunioni di politica monetaria probabilmente piú ottimiste dell'anno, con una pesante revisione in positivo di tutte le grandezze macroeconomiche principali e nessun segno di debolezza all'orizzonte. Allo stesso tempo i tassi vengono tagliati, piú per dovere che per necessitá stando a quanto scritto sulle proiezioni economiche in quanto il clima sembrerebbe di fatto molto disteso, con una disoccupazione prevista praticamente stabile per il 2025, cosí come il Pil spinto da un'inflazione ancora positiva per tutto il prossimo anno. Tagli dei tassi ridotti praticamente a 2 o 3 per il 2025, una proiezione totalmente difforme dalla realtá se consideriamo l'andamento storico dei tagli dei tassi visti nel corso degli scorsi anni. Nel 2000 e nel 2008 avevamo la stessa situazione ma i tagli sono stati decisamente piú aggressivi rispetto a quello che vediamo ora, portando avanti la retorica del "questa volta é diverso", una retorica pericolosa e miope considerando che i mercati e l'economia cambiano sempre ma rimangono pur sempre fedeli ai loro principi basilari, questi ultimi non cambiano mai. In ogni caso la Fed chiude l'anno da ottimista, come sempre, i problemi vengono solamente rimandati al 2025, soprattutto ai primi mesi dove vedremo l'evoluzione del mercato del lavoro, nodo cruciale per i mercati per il prossimo anno.



MERCATI ANCORA FORTI



