Un inizio ribassista per la nuova settimana – riepilogo mattutino (02.02.2026)📉

I mercati iniziano la nuova settimana di trading con forti vendite.

I metalli preziosi tornano a catturare la maggiore attenzione degli investitori. Attualmente ARGENTO e ORO registrano cali rispettivamente dell’11,3% e del 7,5%.

e registrano cali rispettivamente dell’11,3% e del 7,5%. Un sentiment negativo è evidente anche su NATGAS e OIL.WTI , in ribasso rispettivamente del 17,1% e del 6,37%.

e , in ribasso rispettivamente del 17,1% e del 6,37%. L’OPEC+ ha mantenuto invariata la produzione per il mese di marzo e non ha fornito indicazioni per il periodo successivo al primo trimestre.

La situazione su tutti gli strumenti sopra citati non è stata favorita nemmeno dalla mancata escalation militare in Iran, che una parte del mercato si aspettava nel fine settimana.

Le società quotate e le criptovalute stanno seguendo il brusco calo delle materie prime.

La discesa del Bitcoin verso area 75.200 dollari ha spinto il prezzo medio di acquisto delle criptovalute di Strategy al di sopra delle quotazioni attuali. Per questo motivo, è possibile assistere a forti ribassi dei titoli delle società del settore crypto e della stessa Strategy all’apertura della sessione. Al momento, prima dell’apertura del mercato, il titolo della società segna un calo del 9%.

Le borse dell’area Asia-Pacifico hanno avviato la seduta in territorio negativo. Il Nikkei 225 giapponese perde lo 0,48%. L’Hang Seng di Hong Kong arriva a cedere fino al 2,4%. Lo Shanghai Composite scende dell’1,3%. L’S&P/ASX 200 australiano è in calo dell’1%. Gli investitori stanno vendendo azioni e l’attenzione del mercato è concentrata sulla prossima decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia, attesa per martedì mattina (è previsto un aumento dei tassi).

In India, l’aumento delle imposte sulle transazioni in derivati annunciato nel bilancio ha provocato un forte calo dei prezzi azionari.

In Corea del Sud si sono registrate forti oscillazioni e le autorità hanno sospeso per cinque minuti le contrattazioni sulla borsa KOSPI dopo che i futures hanno perso il 5%.

I mercati azionari dell’Asia e del Pacifico hanno subito un ribasso generalizzato a causa di eventi negativi come il parziale shutdown del governo federale statunitense, il calo inatteso degli indici PMI cinesi e le conseguenze del brusco crollo dei metalli preziosi. Un ulteriore colpo è arrivato dalla debolezza del settore tecnologico, dopo le notizie secondo cui Nvidia avrebbe messo in pausa i piani per un investimento da 100 miliardi di sterline in OpenAI.

In Australia, il PMI manifatturiero di gennaio è salito ai massimi degli ultimi cinque mesi, mentre l’indice di inflazione del Melbourne Institute è aumentato dello 0,2% m/m (in precedenza 1,0%), con un tasso annuo del 3,6% a/a. Questi dati alimentano le preoccupazioni inflazionistiche e le speculazioni di mercato su un possibile rialzo dei tassi da parte della RBA il 3 febbraio.

Sul mercato FX più ampio, lo yen giapponese e il dollaro USA risultano attualmente le valute più forti. Forti ribassi si osservano invece sul dollaro australiano e sul dollaro canadese, penalizzati dal calo delle materie prime.

È interessante notare che lo yen si era inizialmente indebolito dopo i commenti del fine settimana del Primo Ministro Takaichi sui benefici di una valuta debole per gli esportatori. Fonte: xStation

