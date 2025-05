United Airlines annuncia la partnership con JetBlue per l'iniziativa "Blue Sky" ✈️

United Airlines (UAL.US) guadagna quasi il 4% oggi dopo aver annunciato una partnership con JetBlue. Nell’ambito del nuovo progetto, denominato "Blue Sky", le due compagnie offriranno, tra le altre cose, la possibilità per i clienti di acquistare biglietti per i voli dell’altra e di unificare i rispettivi programmi fedeltà. La collaborazione dovrebbe inoltre permettere a United Airlines di tornare ad operare presso l’aeroporto JFK di New York nel 2027, dopo l’uscita avvenuta nel 2022.

United Airlines ha mantenuto margini di profitto netto stabili a partire dal secondo trimestre del 2022. I risultati mostrano chiaramente un andamento stagionale, con il primo trimestre che risulta sistematicamente il più debole dell’anno.

Questa collaborazione tra compagnie aeree arriva in un momento cruciale per entrambe. JetBlue è alla ricerca di opportunità per espandere le proprie operazioni e rafforzare la sua posizione nella competizione per le quote di mercato. Tuttavia, lo scorso anno, il tentativo di acquisire Spirit Airlines è stato bloccato da un tribunale statunitense. United Airlines, invece, ha recentemente affrontato problemi di capacità operativa presso l’aeroporto di Newark, nel New Jersey, che l’hanno costretta a tagliare fino al 10% dei voli programmati.

La cooperazione, che rafforza le capacità operative di entrambe le compagnie, potrebbe consolidarne le posizioni sul mercato. L’integrazione dei programmi fedeltà potrebbe inoltre aumentare l’interesse dei clienti per i servizi dell’una e dell’altra. Per le compagnie aeree, soprattutto sul mercato statunitense, i vantaggi legati ai programmi fedeltà rappresentano un fattore chiave nella scelta del consumatore e contribuiscono in modo determinante alla fidelizzazione, riducendo così il rischio di migrazione tra vettori. In base all’accordo “Blue Sky”, i clienti potranno accumulare e utilizzare i punti fedeltà con entrambe le compagnie per ottenere vantaggi come bagagli gratuiti, imbarco prioritario o la possibilità di scegliere posti con spazio extra per le gambe.

Dal punto di vista del consumatore, un’alleanza di questo tipo potrebbe semplificare l’esperienza di viaggio. Tuttavia, esiste anche il rischio che si traduca in un aumento dei prezzi dei biglietti: collaborando, le compagnie potrebbero avere minori incentivi a competere sui prezzi, con potenziali effetti negativi per la concorrenza. Questo aspetto potrebbe attirare l’attenzione delle autorità regolatorie, che potrebbero valutare la collaborazione come una minaccia alla competitività del settore.

Per il momento, l’inizio operativo dell’accordo è previsto per l’autunno, ma entrambe le società non hanno ancora fornito ulteriori dettagli. Non si esclude, inoltre, che l’avvio della partnership possa essere bloccato da una futura decisione regolatoria.

Le azioni di United Airlines stanno guadagnando nella sessione odierna, cercando di superare il limite superiore di una correzione di breve termine. Allo stesso tempo, il grafico mostra un potenziale incrocio delle medie mobili esponenziali, il che potrebbe generare un segnale potenzialmente rialzista.

