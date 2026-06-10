US Open: a maggio i limiti di inflazione diminuiscono

L’inflazione CPI ha raggiunto il 4,2% a maggio, segnando il livello più alto da aprile 2023. Tuttavia, i mercati trovano elementi di ottimismo nella componente core, che è aumentata di appena lo 0,2%. Il dato ha indebolito il dollaro e ha permesso al mercato azionario statunitense di tirare leggermente il fiato. Dopo aver aperto la sessione con ribassi dello 0,5%, sia il NASDAQ Composite che l’S&P 500 si muovono ora leggermente al di sotto della parità. Da diversi giorni si osserva un aumento dell’avversione al rischio negli Stati Uniti. Questo potrebbe essere legato non solo a comunicazioni piuttosto caotiche provenienti dal Medio Oriente, ma anche all’IPO di SpaceX prevista per venerdì. Per quanto riguarda la ormai costante dinamica USA-Iran, gli investitori non sembrano interpretare gli attacchi di ieri come un preludio a un’escalation significativa. Questo si riflette nei rialzi contenuti del petrolio, con il Brent attualmente scambiato poco sotto i 93 dollari al barile. Il principale ribassista della giornata è Super Micro Computer. Il calo del 12,5% è principalmente dovuto alle notizie relative al piano di raccogliere fino a 7 miliardi di dollari di nuovo capitale attraverso una massiccia emissione azionaria. Figura 1: Dashboard del Nasdaq 100 (10/06/2026) Fonte: XTB Research, 10/06/2026 Figura 2: Migliori e peggiori performance del Nasdaq 100 (10/06/2026) Fonte: Bloomberg, 10/06/2026 Figura 3: Mappa settoriale del Nasdaq 100 (10/06/2026) Fonte: XTB Research, 10/06/2026 Analisi tecnica

US100 (timeframe giornaliero – D1) Fonte: xStation, 10/06/2026 A seguito di un forte impulso rialzista, l’indice è entrato in una fase correttiva alla fine di marzo. Il prezzo ha rotto al ribasso il canale ascendente di breve termine, che rappresenta il primo chiaro segnale di indebolimento del trend. Il mercato sta attualmente testando la zona di supporto a 28.645 punti, che coincide con il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. L’EMA50, situata in area 28.338 punti, funge da ulteriore supporto. Finché le quotazioni rimangono sopra quest’area, i ribassi possono essere considerati una correzione all’interno del trend rialzista dominante. L’indicatore RSI si muove intorno al livello 50, confermando l’assenza di un vantaggio chiaro tra compratori e venditori. Nel frattempo, il MACD rimane in segnale di vendita e indica un indebolimento del precedente momentum rialzista. Dal punto di vista tecnico, il quadro di medio termine resta rialzista, ma nel breve termine i venditori mantengono un leggero vantaggio. Company News Cracker Barrel (CBRL.US): le azioni della catena di ristoranti sono balzate del 26% dopo che la società ha alzato le previsioni di fatturato per l’intero anno, superando così le stime medie degli analisti.

le azioni della catena di ristoranti sono balzate del 26% dopo che la società ha alzato le previsioni di fatturato per l’intero anno, superando così le stime medie degli analisti. Dianthus Therapeutics (DNTH.US): il titolo crolla del 14% dopo la notizia che la rivale Sanofi ha interrotto gli studi clinici in fase avanzata su una terapia sperimentale per una rara malattia autoimmune a causa di preoccupazioni sull’efficacia.

il titolo crolla del 14% dopo la notizia che la rivale Sanofi ha interrotto gli studi clinici in fase avanzata su una terapia sperimentale per una rara malattia autoimmune a causa di preoccupazioni sull’efficacia. Super Micro Computer (SMCI.US): il titolo perde il 14% dopo l’annuncio di un piano di raccolta capitale da 7 miliardi di dollari. I fondi saranno utilizzati per finanziare l’acquisto di componenti necessari a evadere ordini massicci di server AI per un valore di quasi 39 miliardi di dollari.

il titolo perde il 14% dopo l’annuncio di un piano di raccolta capitale da 7 miliardi di dollari. I fondi saranno utilizzati per finanziare l’acquisto di componenti necessari a evadere ordini massicci di server AI per un valore di quasi 39 miliardi di dollari. Oscar Health (OSCR.US): il titolo sale del 4% grazie a un upgrade di raccomandazione da parte di Barclays. Gli analisti hanno citato il ciclo di recupero dei margini come motivazione principale della revisione. --- Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB



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