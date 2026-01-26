US Open: Big Tech, Fed e politica in azione. Una settimana di test per i mercati!

La prossima settimana sui mercati finanziari si preannuncia estremamente intensa. Gli investitori di tutto il mondo si stanno preparando a una serie di eventi che potrebbero determinare la direzione dei mercati azionari nei prossimi mesi. Al centro dell’attenzione ci saranno i giganti tecnologici del cosiddetto Magnificent 7, i cui risultati trimestrali potrebbero decidere il destino del rally tech alimentato dal boom dell’intelligenza artificiale. Parallelamente, tutti gli occhi saranno puntati sulla riunione della Federal Reserve. Jerome Powell e il suo team prenderanno una decisione sui tassi di interesse, con una conferenza stampa giovedì sera che potrebbe impostare il tono per l’intera settimana. Pur essendo atteso un mantenimento dei tassi, eventuali commenti di Powell sull’inflazione o su possibili futuri tagli potrebbero scuotere i rendimenti obbligazionari, il dollaro e i mercati azionari. A complicare il quadro c’è anche un elemento politico. Il presidente Donald Trump potrebbe annunciare questa settimana il suo candidato preferito per succedere a Powell, intensificando ulteriormente l’atmosfera. Secondo quanto riportato, tra i nomi in lizza ci sarebbero Rick Rieder e Kevin Warsh. Qualsiasi segnale in tal senso potrebbe aumentare l’incertezza, alimentando il dibattito sull’indipendenza della Fed e sulla direzione futura della politica monetaria. Questa settimana mette insieme due mondi chiave: gli utili delle più grandi aziende tecnologiche e le decisioni con il maggior impatto sulla politica monetaria. Sorprese positive dai giganti tech, combinate con segnali “hawkish” da parte della Fed, potrebbero rafforzare l’ottimismo dei mercati, mentre eventuali delusioni o incertezze politiche potrebbero scatenare forte volatilità. Per gli investitori, i prossimi giorni rappresenteranno una vera prova di nervi, e gli eventi in corso potrebbero definire il tono per l’inizio dell’anno. Fonte: xStation5 I futures sull’US500 (S&P 500) stanno registrando un rialzo nella sessione odierna, trainati principalmente dall’ottimismo in vista dei risultati trimestrali dei Magnificent 7. Le medie mobili esponenziali stanno formando un classico pattern rialzista, a ulteriore supporto del sentiment positivo sui mercati. Fonte: xStation5 Company News: CoreWeave (CRWV.US) ha annunciato che Nvidia investirà 2 miliardi di dollari per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture AI. Con il supporto di Nvidia, CoreWeave prevede di costruire oltre 5 GW di capacità di calcolo nei propri data center entro il 2030.

USA Rare Earth (USAR.US) ha confermato che il governo statunitense prenderà una partecipazione azionaria nella società, fornendo circa 1,6 miliardi di dollari nell’ambito del programma di supporto ai metalli rari critici. In cambio, il governo riceverà azioni e stock option, ottenendo una quota significativa della società. Dopo l’annuncio, le azioni di USA Rare Earth sono salite bruscamente.

Le azioni di Revolution Medicines (RVMD.US) sono scese di circa il 20% dopo le notizie secondo cui Merck (MRK) non sarebbe più in trattative di acquisizione con la società.

Le azioni di AppLovin (APP.US) sono salite del 5% dopo aver ricevuto una raccomandazione “Buy”, riflettendo l’ottimismo degli investitori sulle prospettive dell’azienda nel settore delle app mobili e della pubblicità.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.