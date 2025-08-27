US OPEN: Cosa succederà dopo Nvidia? I mercati attendono il rapporto trimestrale del gigante della tecnologia

Il trading di mercoledì sugli indici statunitensi è iniziato con ribassi. I contratti futures sul US100 (Nasdaq-100) e sul US500 (S&P 500) sono in leggero calo, mentre gli investitori restano cauti, in attesa non solo del report di Nvidia ma anche di altri importanti dati economici. Oltre a Nvidia, l’attenzione è rivolta anche al prossimo report EIA, che fornirà indicazioni sulle variazioni settimanali delle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti. Oggi, l’attesissimo report sugli utili di Nvidia cattura il principale focus del mercato, poiché potrebbe determinare la direzione di tutto il settore tecnologico e dell’intelligenza artificiale. La tanto attesa giornata è arrivata per il colosso tecnologico, che pubblicherà i risultati trimestrali dopo la chiusura della sessione di Wall Street di mercoledì. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il futuro del rally tecnologico in corso potrebbe dipendere da questi dati. Se i risultati di Nvidia dovessero deludere le aspettative, il mercato potrebbe reagire con una forte ondata di vendite, in particolare sui titoli legati all’intelligenza artificiale, che finora hanno trainato i guadagni dei principali indici statunitensi. È importante sottolineare che anche risultati in linea con le aspettative potrebbero non essere sufficienti: gli investitori si aspettano che l’azienda superi le stime di consenso e confermi che il forte rally tecnologico abbia ancora slancio. US100 (Grafico) I futures sul Nasdaq-100 (US100) mostrano una lieve perdita dopo l’apertura del mercato. Il grafico orario evidenzia una fase di consolidamento, con i prezzi che oscillano intorno alle medie mobili EMA a 50 e 100 periodi, che agiscono come principali livelli di resistenza. Nonostante i tentativi di rimbalzo, i venditori mantengono il controllo, riflettendo la cautela degli investitori. Il mercato sembra trattenere movimenti più ampi in attesa dei risultati di Nvidia, che potrebbero rappresentare un catalizzatore cruciale per il settore tecnologico. Risultati positivi potrebbero superare gli attuali livelli di resistenza e accelerare i guadagni, mentre dati deludenti potrebbero approfondire la correzione in corso. Fonte: xStation5 Company News MongoDB (MDB.US): Le azioni sono balzate di oltre il 30% dopo risultati trimestrali molto solidi e una revisione al rialzo delle previsioni per l’intero anno. I ricavi del Q2 2026 hanno raggiunto 591 milioni di dollari, trainati principalmente da un incremento anno su anno del 29% nel segmento Atlas. L’azienda ha alzato le stime per l’intero anno, sostenuta dalla crescente adozione dell’intelligenza artificiale, dai contratti con clienti corporate e da margini operativi migliorati.

nCino (NCNO.US): Ha anch'essa sorpreso positivamente gli investitori battendo le stime di ricavi e utili per azione per il Q2. L'azienda ha aumentato le previsioni di ricavi da abbonamenti per l'anno fiscale 2026 a 517,5 milioni di dollari, con le azioni in rialzo di circa l'8%. I ricavi del Q2 sono stati pari a 148,8 milioni di dollari, con un aumento del 12% anno su anno, mentre i ricavi da abbonamenti sono saliti del 15% a 130,8 milioni di dollari. Questi solidi dati hanno spinto i guadagni nel pre-market fino al 12%.

Kohl's (KSS.US): Ha riportato risultati del Q2 migliori delle attese e ha rivisto al rialzo le previsioni sugli utili per l'intero anno 2025. Nonostante le precedenti difficoltà finanziarie, l'azienda si sta concentrando sul rafforzamento dei marchi a etichetta privata e sulla strategia omnicanale, alimentando l'ottimismo degli investitori. Le azioni sono salite di oltre il 20%.

PVH Corp (PVH.US): Proprietaria di Calvin Klein e Tommy Hilfiger, ha sorpreso positivamente con un aumento dei ricavi del 4%, raggiungendo 2,167 miliardi di dollari nel Q2. L'azienda ha confermato gli obiettivi di profitto per l'intero anno e la forte performance dei marchi premium, combinata con una prospettiva 2025 ottimistica nonostante sfide macroeconomiche come dazi e pressioni sui margini, ha contribuito a una reazione positiva del mercato.

