US OPEN: Fine dello stop ma non fine del declino

Gli americani possono celebrare la riapertura del governo, la fine della paralisi decisionale e la ripresa dei finanziamenti per i programmi essenziali. Tuttavia, i mercati non sembrano essere dell’umore per festeggiare. La sessione a Wall Street si apre con cali evidenti. I contratti sul US100 scendono di circa l’1%, mentre S&P500 e Russell fanno leggermente meglio, con i contratti che perdono lo 0,5% all’inizio delle contrattazioni. La debolezza del mercato americano nella sessione odierna è confermata anche dal significativo calo del dollaro, che perde terreno rispetto alla maggior parte delle principali valute. Lo stesso Dollar Index scende di oltre lo 0,2%, raggiungendo il valore più basso delle ultime 3 settimane. Fonte: Bloomberg Finance LP

I principali leader dei cali all’inizio della sessione negli USA sono le aziende tecnologiche e i retailers. Il settore industriale registra cali più contenuti, mentre il settore sanitario si comporta meglio, evidenziandosi con rialzi. Dati macroeconomici:

Nel segmento delle pubblicazioni di dati, oggi l’EIA presenterà le variazioni delle scorte di petrolio e benzina. Interverranno inoltre Alberto Musalem della FED di St. Louis e il membro del FOMC Beth M. Hammack per parlare di politica monetaria. US100 (D1) Fonte: xStation5 Il prezzo sul grafico sta registrando un ulteriore calo, fermandosi al livello di supporto di 25.300 dollari. I compratori non sono riusciti a mantenere il precedente trend rialzista.

Il prossimo obiettivo per il lato della domanda sarà difendere il livello attuale, con prospettiva di consolidamento e crescita. Tuttavia, se i venditori riusciranno a rompere il supporto a 25.300, il prezzo potrebbe affrontare una correzione più profonda verso 24.640. Company News: CISCO (CSCO.US) – Il fornitore di soluzioni di rete è in rialzo dopo la conference sugli utili, durante la quale non solo ha superato le aspettative del mercato sui ricavi, ma ha anche aumentato significativamente le previsioni future sugli EPS. La valutazione sale di quasi il 7% prima dell’apertura del mercato.

– Il fornitore di soluzioni di rete è in rialzo dopo la conference sugli utili, durante la quale non solo ha superato le aspettative del mercato sui ricavi, ma ha anche aumentato significativamente le previsioni future sugli EPS. La valutazione sale di quasi il prima dell’apertura del mercato. Alphabet (GOOGL.US) – Il colosso tecnologico è sotto scrutinio dei regolatori UE, che sospettano pratiche scorrette nei confronti dei clienti. Il titolo della società scende dell’ 1,5% .

– Il colosso tecnologico è sotto scrutinio dei regolatori UE, che sospettano pratiche scorrette nei confronti dei clienti. Il titolo della società scende dell’ . Dollar Tree (DLTR.US) – La catena retail perde circa il 3% dopo aver ricevuto una raccomandazione negativa da una banca d’investimento, preoccupata per la mancanza di ulteriori margini di crescita per l’azienda.

– La catena retail perde circa il dopo aver ricevuto una raccomandazione negativa da una banca d’investimento, preoccupata per la mancanza di ulteriori margini di crescita per l’azienda. Nike (NKE.US) – Il produttore di abbigliamento sale di oltre il 2% dopo aver ricevuto una raccomandazione positiva da una società di investimento. Secondo gli analisti di Wells Fargo, l’azienda si sta preparando a significativi aumenti di valutazione, supportati dalla prossima stagione dello shopping e dalle speculazioni sul cosiddetto “Trump tariff dividend”.

– Il produttore di abbigliamento sale di oltre il dopo aver ricevuto una raccomandazione positiva da una società di investimento. Secondo gli analisti di Wells Fargo, l’azienda si sta preparando a significativi aumenti di valutazione, supportati dalla prossima stagione dello shopping e dalle speculazioni sul cosiddetto “Trump tariff dividend”. FireFly (FLY.US) – La società spaziale prevede di riprendere l’uso del “Alpha Rocket” , e il mercato reagisce molto positivamente, con la valutazione dell’azienda in rialzo di oltre il 20% .

– La società spaziale prevede di riprendere l’uso del , e il mercato reagisce molto positivamente, con la valutazione dell’azienda in rialzo di oltre il . Anglogold (AU.US) – Le società minerarie aurifere beneficiano di una nuova ondata di rialzi delle quotazioni dei metalli preziosi. Uno dei leader del segmento sale di quasi il 3% prima dell’apertura del mercato.

– Le società minerarie aurifere beneficiano di una nuova ondata di rialzi delle quotazioni dei metalli preziosi. Uno dei leader del segmento sale di quasi il prima dell’apertura del mercato. Alibaba (BABA.US) – La società cinese legata all’e-commerce, quotata sulla borsa americana, è in rialzo di quasi il 5% dopo aver annunciato il lancio del suo modello AI , destinato a competere con ChatGPT.

– La società cinese legata all’e-commerce, quotata sulla borsa americana, è in rialzo di quasi il dopo aver annunciato il lancio del suo modello , destinato a competere con ChatGPT. Rigetti Computing (RGTI.US) – Le aziende attive nella tecnologia quantistica continuano a perdere terreno, mentre gli investitori si ritirano da questo segmento. Il titolo della società scende di oltre il 3%.

