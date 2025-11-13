Calendario economico: la chiusura del governo degli Stati Uniti è finita🏛️

Poco prima dell’apertura della sessione cash di giovedì in Europa, la maggior parte dei contratti futures sugli indici azionari del Vecchio Continente e degli Stati Uniti registra un lieve rialzo dopo la debolezza di ieri.

Ciò potrebbe rappresentare una reazione alla principale notizia della giornata di ieri, ovvero la fine dello shutdown del governo statunitense. Il Congresso ha approvato un disegno di legge e il presidente lo ha firmato, consentendo la riapertura delle agenzie federali dopo una sospensione record di 43 giorni. La Casa Bianca ha annunciato che i dati BLS (Bureau of Labor Statistics) mancanti relativi a settembre saranno pubblicati a breve e che il nuovo bilancio garantirà i finanziamenti del governo fino alla fine di gennaio.

A cosa prestare attenzione durante la sessione odierna:

PIL del Regno Unito (settembre/Q3), produzione industriale dell’eurozona (settembre), indice della Fed di Cleveland (ottobre), PMI manifatturiero della Nuova Zelanda (novembre), rapporto mensile IEA, interventi di Greene (Bank of England), Daly, Kashkari, Musalem e Hammack (Federal Reserve), Elderson (BCE), Tschudin e Moser (BNS), e pubblicazioni trimestrali di Burberry, Siemens, Sabadell, Applied Materials, Disney, JD.com e Bilibili.

Principali eventi macro della giornata (CET):

09:30 – Svizzera – Dati sull’inflazione di ottobre:

Indice PPI: precedente -1,8% a/a

Indice PPI: previsione -0,1% m/m; precedente -0,2% m/m

12:00 – Eurozona – Produzione industriale (settembre):

Produzione industriale: previsione 2,1% a/a; precedente 1,1% a/a

Produzione industriale: previsione 0,7% m/m; precedente -1,2% m/m

14:00 – Stati Uniti – Intervento di Daly (FOMC)

16:30 – Stati Uniti – Intervento di Kashkari (FOMC)

19:00 – Stati Uniti – Rapporto EIA: