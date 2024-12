US Open: Gli indici azionari aprono invariati; US500 resta sopra i 6100 punti🔔

I mercati azionari guadagnano lievemente all'inizio della sessione

US500 supera il livello chiave dei 6100 punti

US100 apre a 21.500 punti

Il dollaro scende dello 0,50%

I rendimenti dei Treasury USA aumentano

All'apertura della sessione cash, i mercati azionari registrano guadagni lievi sostenuti dalla debolezza del dollaro. L'indice US500 delle 500 maggiori aziende guadagna lo 0,10% raggiungendo i 6100 punti. US100 scambia vicino ai suoi livelli di apertura, mantenendosi sopra i 21.500 punti, mentre US2000 perde lo 0,30% a 2424 punti. Le quotazioni azionarie sono sostenute da un dollaro eccezionalmente debole. L'indice USDIDX perde lo 0,50% oggi, tentando di scendere sotto un livello di supporto chiave.





Il dollaro sta cercando di rompere la zona di supporto chiave a 105.5000 punti e invertire la sua tendenza al rialzo post-elezioni. Se questa zona viene superata, è possibile un ulteriore indebolimento del dollaro, il che dovrebbe supportare i prezzi del mercato azionario e di Bitcoin.

US500





L'indice tecnologico rimane vicino ai massimi storici sopra i 21.500 punti. All'apertura della sessione, l'indice sale leggermente dello 0,02%.

Notizie Aziendali

Le azioni legate alle criptovalute guadagnano dopo il rally del Bitcoin oltre i 100.000$, con MicroStrategy in aumento del 3,20%, Riot Platforms dell'1,20%, Marathon dello 0,66% e Coinbase del 5,21%.

Five Below (FIVE.US) guadagna il 13,50% dopo i solidi risultati del terzo trimestre, con le vendite in aumento del 15% e l'utile in crescita del 61%. L'azienda ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno fiscale 2024, ora aspettandosi vendite tra 3,84 miliardi e 3,87 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato tra 4,78 e 4,96 dollari, superando le stime precedenti. Le vendite comparabili per le festività sono previste in calo dal 3% al 5%, un risultato migliore rispetto al previsto calo del 5,44%. L'azienda ha anche annunciato Winnie Park come nuovo CEO, con effetto dal 16 dicembre.

ChargePoint Holdings (CHPT.US) guadagna il 13,20% nonostante risultati misti nel terzo trimestre. L'azienda ha ridotto la sua perdita trimestrale del 51% su base annua, a 77,6 milioni di dollari, con i ricavi da abbonamento in crescita del 19% su base annua. Per il quarto trimestre, ChargePoint prevede ricavi tra 95 milioni e 105 milioni di dollari, in linea con le aspettative di consenso.

American Eagle Outfitters (AEO) perde il 13% dopo aver deluso le aspettative sui ricavi nel terzo trimestre e aver abbassato le previsioni per l'intero anno fiscale 2024. L'azienda ora prevede una crescita dei ricavi dell'1%, rispetto alla precedente fascia prevista del +2%-3%, con la crescita delle vendite comparabili ridotta al +3%, al di sotto della stima di +4%.

Synopsys (SNPS.US) scende di oltre il 10% nonostante solidi risultati nel quarto trimestre, poiché le deludenti previsioni per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 hanno offuscato la performance. L'azienda ha previsto ricavi per il primo trimestre tra 1,44 miliardi e 1,47 miliardi di dollari, ben al di sotto del consenso di 1,65 miliardi di dollari, con un utile per azione rettificato tra 2,77 e 2,82 dollari, mancando le stime di 3,55 dollari.

