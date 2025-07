US OPEN: gli indici si aggirano sui record in un clima di cauto ottimismo (18.07.2025)

I trader di Wall Street restano ottimisti per il terzo giorno consecutivo, con la maggior parte dei principali indici statunitensi che prosegue al rialzo dopo i dati macroeconomici positivi pubblicati ieri. I future su S&P 500 e Nasdaq hanno toccato nuovi massimi intraday (attualmente stabili), mentre il Dow Jones è rimasto indietro, frenato dalla mancanza di entusiasmo post-trimestrale sui titoli di Amex e 3M. Il sentiment è stato in parte sostenuto dalle dichiarazioni di Christopher Waller, membro del Board della Federal Reserve, che ha espresso in modo chiaro il proprio sostegno a un taglio dei tassi già nella riunione di luglio. Waller ha suggerito una riduzione di 125–150 punti base, portando i tassi al 3%, minimizzando l’impatto dell’inflazione dovuta ai dazi, considerata temporanea. Considerato uno dei possibili successori di Jerome Powell alla guida della Fed, Waller ha sottolineato che le sue opinioni non sono di natura politica, sebbene siano in linea con l’approccio favorevole a forti tagli dei tassi promosso da Donald Trump. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Volatilità nei settori dell’S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP US30 (H1)

I futures sul Dow Jones hanno corretto i guadagni registrati nel pre-market. Il contratto ha tentato di risalire verso la media mobile esponenziale a 30 periodi (EMA30; viola chiaro) dopo un rapporto ottimistico sul sentiment dei consumatori pubblicato dall’Università del Michigan, ma i venditori hanno ripreso il controllo, riportando l’US30 verso la EMA100 (viola scuro). L’RSI si sta avvicinando progressivamente all’area di ipervenduto, il che potrebbe favorire una ripresa degli acquisti una volta raggiunto il livello di ritracciamento di Fibonacci al 78,6%. Fonte: xStation5 Company news: Le azioni 3M (MMM.US) sono in calo del 3% nonostante i guadagni nel pre-market, dopo aver superato le stime del secondo trimestre con un utile per azione (EPS) di 2,16$ su ricavi per 6,16 miliardi di dollari. La società ha rivisto al rialzo le previsioni di profitto per il 2025 e ridotto l’impatto previsto dei dazi a 0,10$ per azione, rispetto a una stima precedente tra 0,20$ e 0,40$.

American Express (AXP.US) ha superato le previsioni del secondo trimestre con 416,3 miliardi di dollari in transazioni fatturate, trainate da una forte spesa con carte premium. I ricavi sono aumentati del 9,3% a 17,9 miliardi di dollari. La performance del credito è rimasta solida, anche se sono aumentate le accantonamenti e le spese. Amex ha confermato le stime per il 2025 e anticipato aggiornamenti alla sua carta Platinum, in un contesto di crescente competizione nel segmento premium. Tuttavia, le azioni seguono l’andamento negativo di 3M e perdono il 3,7%.

Le azioni di Charles Schwab (SCHW.US) sono salite del 3% dopo che utili e ricavi del secondo trimestre hanno superato le aspettative. L’EPS rettificato è stato di 1,14$ contro 1,10$ attesi, con ricavi record a 5,85 miliardi di dollari. Una crescita del 23% dei ricavi da trading e oltre 1 milione di nuovi conti hanno spinto il patrimonio totale dei clienti a 10,76 trilioni di dollari.

L’acquisizione da 53 miliardi di dollari di Hess da parte di Chevron (CVX.US) procede dopo che Hess ha vinto una controversia arbitrale con Exxon. La sentenza rimuove un ostacolo chiave per l’accordo. I prezzi del petrolio sono saliti leggermente, sostenuti dalla forte domanda estiva di carburante che ha compensato i timori di un eccesso di offerta. Le azioni sono in rialzo dell’1,1%.

Meta (META.US) ha assunto due ricercatori senior di Apple nel campo dell’IA, Mark Lee e Tom Gunter, per i suoi Superintelligence Labs, dopo il clamoroso “furto” del loro capo Ruoming Pang. Le assunzioni sottolineano la spinta aggressiva di Meta nell’intelligenza artificiale, attirando talenti di alto livello con compensi elevati mentre Apple affronta incertezze interne. Le azioni del gigante tecnologico sono attualmente in calo dell’1,15%.

Netflix (NFLX.US) ha superato le stime del secondo trimestre con un EPS di 7,19$ su ricavi per 11,08 miliardi di dollari e ha rivisto al rialzo le previsioni di ricavi per l’intero anno. Nonostante il rapporto positivo, le azioni sono scese dopo l’orario di negoziazione poiché gli investitori hanno giudicato deludente la guida al margine operativo (innalzata al 29,5% dal 29%) rispetto alle alte aspettative. Il titolo è attualmente in calo del 5,4%.

