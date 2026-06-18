US OPEN: Gli indici si riprendono tra iPhone più costosi e preordini di GTA 6 (18.06.2026)

Wall Street sta registrando una ripresa cauta dopo il selloff di ieri successivo alla riunione del FOMC. I futures sull’S&P 500 e sul Nasdaq sono in rialzo rispettivamente dell’1,4% e del 2,25%, mentre i futures del DJIA guadagnano l’1,1% e le small cap del Russell 2000 salgono dell’1,7%. Gli investitori stanno affrontando un contesto macroeconomico complesso dopo lo storico accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, il calo dei prezzi della benzina e la quotazione record di SpaceX, che ha attirato ingenti flussi da parte degli investitori retail. Tuttavia, la preoccupazione rimane elevata sotto la nuova presidenza della Fed di Kevin Warsh. La sua decisione di abbandonare una forward guidance esplicita introduce incertezza sulla politica monetaria, costringendo i mercati a prezzare i dati in tempo reale. Domande di sussidi di disoccupazione in calo a 226mila nonostante il mercato del lavoro stabile Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese di 4.000 unità a 226.000 (dato destagionalizzato) nella settimana terminata il 13 giugno, in linea con le attese e confermando un quadro di mercato del lavoro stabile. Sebbene i licenziamenti iniziali restino storicamente bassi, le richieste continuative sono aumentate di 24.000 unità fino a 1,81 milioni, segnalando che trovare un nuovo impiego richiede più tempo in un contesto di incertezza politica e geopolitica. Tuttavia si tratta di un segnale marginale e il livello complessivo rimane coerente con un mercato del lavoro ancora solido. Fonte: Teamd di ricerca di XTB US100 (H4)

I contratti sul US100 sono saliti oggi del 2,0%, superando con decisione il livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6% (30.264 $) grazie a un forte momentum rialzista. Il prezzo continua a scambiare ben al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 10, 30 e 100 periodi sul grafico a 4 ore, segnalando un trend rialzista di breve periodo ancora intatto. Gli acquirenti ora puntano a un nuovo test della resistenza psicologica vicino al recente massimo a 30.769 $, mentre l’RSI a 14 periodi si trova comodamente a 58,4, lasciando ampio margine prima di entrare in zona di ipercomprato. Fonte: xStation5 Company News: SpaceX (SPCX.US) estende le perdite di ieri del 7,3%, scendendo a circa 178 USD.

Apple segnala aumenti di prezzo “inevitabili” a causa dell’impennata dei costi dei chip (AAPL.US: +0,6%):

Il CEO uscente Tim Cook ha avvertito che aumenti dei prezzi dell’hardware sono inevitabili a causa di un’impennata non sostenibile dei costi dei chip di memoria. Spinta dalla forte domanda legata all’AI e dalle interruzioni delle catene di approvvigionamento dell’elio causate dal conflitto in Medio Oriente, la RAM ha raddoppiato il suo prezzo dalla fine del 2025. Gli analisti stimano che i prezzi globali degli smartphone potrebbero aumentare del 20%, aggiungendo potenzialmente fino a 150 dollari al prossimo iPhone 18.

Accenture scatena un sell-off globale nel settore IT dopo il taglio delle guidance (ACN.US: -16,7%):

Le azioni sono crollate dopo la pubblicazione dei risultati del Q3 fiscale 2026, con ricavi inferiori alle attese (18,7 miliardi $ vs 18,78 miliardi attesi) e la riduzione delle previsioni di crescita organica annua al 3%–4%. Il rallentamento dei ricavi ha innescato forti vendite in tutto il settore, già nervoso per le preoccupazioni legate alla transizione strutturale dell’AI, trascinando il rivale francese Capgemini (CAP.FR) in calo dell’8,4% su un nuovo minimo a 52 settimane, mentre Cognizant e Infosys hanno perso fino al 5,8%.

HIVE Digital vola su un contratto GPU da 220 milioni $ e sull’espansione (HIVE.US: +7,5%):

Le azioni sono salite dopo la firma di un contratto cloud GPU triennale da 220 milioni $ con Bell Canada e Cohere per il deployment di 2.304 GPU NVIDIA Grace Blackwell, aggiungendo circa 70 milioni $ di ricavi ricorrenti annuali (ARR). Separatamente, HIVE ha ottenuto l’approvazione municipale per acquisire il data center in leasing da 32 MW “Big Boden” in Svezia.

Pfizer CFO Dave Denton lascia l’incarico ad agosto (PFE.US: -2,3%):

La società ha annunciato che il Chief Financial Officer Dave Denton si dimetterà il 15 agosto per perseguire un’opportunità nel settore dei beni di consumo al di fuori dell’industria farmaceutica. Cecile Guegan, Senior VP Finance del business biofarmaceutico globale, assumerà il ruolo di CFO ad interim dal 16 agosto, mentre l’azienda avvierà la ricerca di un successore permanente.

Rockstar fissa i preordini di GTA 6 al 25 giugno tra il dibattito sui prezzi:

Grand Theft Auto VI ha ufficialmente rivelato la copertina animata e annunciato che i preordini per console partiranno il 25 giugno, in vista del lancio previsto per il 19 novembre. Mentre la versione PC resta non confermata, l’attenzione si concentra ora sul prezzo finale, con forti speculazioni che Take-Two Interactive possa portare il prezzo dell’edizione standard a 80 dollari o più.

Rumble vola su buyout di Northern Data e pivot verso l’AI (RUM.US: +7%):

Le azioni sono salite dopo l’acquisizione dell’85,2% di Northern Data AG. La società è stata rinominata RUM Group Inc. e ha creato “Quake AI”, una divisione cloud che combina Rumble Cloud con il parco di 22.000 GPU NVIDIA H100/H200 di Northern Data. Sostenuta da un accordo pipeline da 270 milioni $ con Together AI, Northern Data ha inoltre aumentato la guidance di ricavi 2026 del 30% a 170–190 milioni €.

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