US Open: gli indici testano i massimi storici dopo i solidi dati macro dagli Stati Uniti 🎯

Â

US500 guadagna lo 0,50%

US2000 sale dello 0,75% oltre i 2.200 punti

Anche i rendimenti dei bond guadagnano

Il dollaro rimbalza leggermente

Prevale un sentiment ottimista sui mercati azionari statunitensi dopo dati più solidi dall'economia statunitense. Le vendite al dettaglio alla fine sono uscite miste, con una lettura principale significativamente più alta e una lettura principale leggermente più bassa. Nel frattempo, la produzione industriale è aumentata dello 0,8% mese su mese rispetto alle aspettative dello 0,2% mese su mese. I dati sostengono le speculazioni degli investitori focalizzate su uno scenario di atterraggio dolce per l'economia statunitense.

I mercati azionari hanno reagito alle pubblicazioni macro con lievi aumenti. Osserviamo anche un rimbalzo del dollaro e dei rendimenti dei bond. Tuttavia, i dati più forti non sono riusciti a ridurre le aspettative di mercato riguardo all'entità dei tagli dei tassi alla riunione di domani della Fed. Le aspettative fluttuano ancora tra un taglio di 25 punti base e 50 punti base.

Le piccole aziende stanno guadagnando di più oggi. L'indice US2000 guadagna lo 0,75%, superando il livello di 2.200 punti. Gli aumenti sono sostenuti dalle aspettative di tagli dei tassi di interesse, e una politica monetaria più flessibile dovrebbe migliorare la situazione per le piccole imprese negli Stati Uniti. L'US500 sta scambiando leggermente al di sopra del massimo storico di tutti i tempi intorno ai 5.670 punti.

Source: xStation 5

Small-cap companies are gaining the most today. However, we see that big tech companies like Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta, and Amazon are also performing equally well.

Fonte: xStation 5

Company News

Intel (INTC.US) in rialzo del 2,0% dopo aver annunciato piani per ristrutturare la sua attività di fonderia in una consociata indipendente, potenzialmente attrattare investimenti esterni. Questa mossa strategica mira a rafforzare la posizione di Intel nel competitivo mercato delle fonderie. Inoltre, Intel si è assicurata un importante contratto per la produzione di un chip di intelligenza artificiale personalizzato per la divisione di cloud computing di Amazon, rafforzando il suo rapporto con un importante attore tecnologico.

AppLovin (APP.US)Â gains 3% following an upgrade from UBS to a Buy rating, citing increased revenue growth visibility.Â

Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) stock gains 3% after Bank of America upgraded it to a Buy rating from Neutral. The upgrade reflects anticipated cost reductions under new CFO Marie Myers, significant synergies from the acquisition of Juniper Networks, and potential margin recovery in high-performance computing and AI. BofA raised its price target to $24.

Il prezzo delle azioni di Dada Nexus (DADA.US) è balzato quasi del 16% dopo che JD.com ha confermato l'acquisizione dell'intera partecipazione di Walmart nella società .

Microsoft (MSFT.US) ha registrato un rialzo di quasi l'1,80% dopo aver aumentato del 10% il dividendo trimestrale e aver approvato un nuovo programma di riacquisto di azioni fino a 60 miliardi di dollari.