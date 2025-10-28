US OPEN: gli utili trimestrali supportano i guadagni delle azioni statunitensi

La stagione degli utili trimestrali conferma la solida salute del mercato azionario statunitense

Tra le società dell’S&P 500 che hanno già pubblicato i risultati, quasi il 70% dei ricavi ha superato le stime degli analisti e l’85% delle aziende ha riportato utili migliori del previsto — un livello di sorprese positive che non si vedeva da circa quattro anni. Questi risultati dimostrano che le imprese stanno gestendo efficacemente le sfide macroeconomiche, come l’aumento dei costi delle materie prime, le interruzioni nelle catene di approvvigionamento e le pressioni inflazionistiche, mantenendo al contempo una buona dinamica di crescita nelle aree chiave delle proprie attività.

Nei prossimi giorni, l’attenzione degli investitori si concentrerà sulle restanti società dei Magnifici 7 (Mag7) — Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta. I risultati di questi colossi hanno un impatto significativo sugli indici azionari e riflettono in larga misura la salute complessiva dei settori tecnologico e dell’innovazione. Sorprese positive in questo segmento potrebbero sostenere i livelli record di S&P 500 e Nasdaq 100, mentre risultati più deboli potrebbero aumentare la selettività del mercato e innescare correzioni nelle valutazioni delle aziende più sensibili ai cicli economici.

Allo stesso tempo, gli investitori osservano con attenzione la decisione della Federal Reserve, fattore chiave per il sentiment di mercato. Le attuali aspettative indicano un taglio dei tassi di circa 25 punti base, il che introduce un cauto ottimismo, in particolare nel settore tecnologico e tra le società che dipendono dai finanziamenti per la crescita. Al contrario, eventuali segnali di mantenimento di una politica monetaria restrittiva o di pressioni inflazionistiche persistenti potrebbero favorire correzioni e una maggiore prudenza negli investimenti.

In sintesi, i prossimi report delle principali aziende — inclusi i Mag7 — insieme alla decisione della Fed, rappresentano i fattori chiave che plasmeranno la direzione del mercato azionario nei prossimi giorni. Gli investitori dovrebbero combinare l’analisi degli utili trimestrali con il monitoraggio della politica monetaria, degli indicatori macroeconomici e dei segnali tecnici per valutare quali segmenti di mercato presentano il maggiore potenziale di crescita e dove invece è consigliabile adottare un approccio più prudente.

US500 (H1 Interval)

I futures sull’S&P 500 mostrano un trend rialzista chiaro e stabile, in atto dalla metà di ottobre. Il prezzo si muove all’interno di un canale ascendente ben definito, segnalando una dominanza dei compratori e un costante afflusso di domanda. Le medie mobili esponenziali EMA 15, 50 e 100 confermano la forza del mercato: l’EMA di breve periodo rimane sopra quelle di lungo periodo, indicando la solidità del trend.

L’indicatore RSI, intorno a 71 punti, suggerisce una leggera condizione di ipercomprato, che potrebbe tradursi in una correzione o fase di consolidamento a breve termine, ma senza minacciare la tendenza generale. Il prezzo attuale, vicino al limite superiore del canale, lascia spazio a una possibile pausa temporanea, sebbene i tori mantengano il controllo del mercato.

Corporate News: