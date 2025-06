US OPEN: i commenti accomodanti della Fed alimentano l'ottimismo post-vacanza 🟢

Wall Street apre in rialzo dopo i commenti accomodanti di Waller della Fed

Accenture in calo dopo risultati misti del terzo trimestre Le borse statunitensi hanno aperto con un notevole ottimismo dopo la festività del Juneteenth, minimizzando sia i rischi geopolitici sia la recente dichiarazione del FOMC della Fed, che ha mostrato un orientamento più restrittivo e previsioni macroeconomiche più deboli. Tutti i principali indici statunitensi sono in territorio positivo, con il Russell 2000 in testa ai guadagni (+0,4%). L’S&P 500 e il Dow Jones salgono dello 0,3%, mentre il Nasdaq, a forte componente tecnologica, ha ridotto parte dei guadagni e attualmente segna un +0,2%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Wall Street trae grande beneficio dalle indicazioni del governatore della Federal Reserve, Christopher Waller, secondo cui la banca centrale potrebbe iniziare a tagliare i tassi d’interesse già a luglio, citando un’inflazione e una crescita ormai vicine agli obiettivi della Fed. In un’intervista alla CNBC, Waller ha affermato che i tassi attuali si trovano 1,25–1,5 punti percentuali sopra il livello neutrale e potrebbero essere ridotti senza rischi di surriscaldamento. Waller ritiene che l’impatto inflazionistico dei nuovi dazi annunciati da Trump sarà probabilmente temporaneo, sottolineando la necessità di flessibilità nel caso in cui le condizioni peggiorassero, ad esempio a causa delle tensioni in Medio Oriente. Le sue dichiarazioni arrivano dopo che la Fed ha mantenuto i tassi invariati per la quarta riunione consecutiva, con un comitato diviso: sette membri non prevedono tagli nel 2025, mentre la proiezione mediana indica ancora due tagli entro fine anno.  Performance dei settori dell’S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP US100 (D1)

I futures sull’indice Nasdaq sono in rialzo dello 0,2% mezz’ora dopo l’apertura della sessione. L’indice ha guadagnato quasi il 2% nella giornata odierna. Gli investitori stanno attualmente testando il livello chiave di resistenza a 22.098, che corrisponde al massimo registrato due giorni fa. Una rottura al di sopra di questo livello potrebbe innescare un forte movimento rialzista, potenzialmente spingendo l’indice verso nuovi massimi storici (il massimo assoluto è a 22.329), dopo i cali osservati all’inizio della settimana. Tuttavia, persistono incertezze e rischi legati a possibili sviluppi nel conflitto Israele-Iran e nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Inoltre, la riluttanza degli investitori a mantenere posizioni aperte durante il fine settimana potrebbe esercitare pressioni sull’indice.  Fonte: xStation5  Company news:  Le azioni di Accenture (ACN.US) scendono del 7,2% dopo la pubblicazione di risultati misti per il terzo trimestre e un outlook prudente sui ricavi per l'intero anno. I ricavi del Q3 hanno leggermente superato le attese (17,7 miliardi di dollari contro i 17,32 miliardi previsti), ma le prenotazioni sono diminuite del 6,6% su base annua .

scendono del dopo la pubblicazione di risultati misti per il terzo trimestre e un outlook prudente sui ricavi per l'intero anno. I ricavi del Q3 hanno leggermente superato le attese (17,7 miliardi di dollari contro i 17,32 miliardi previsti), ma le . Le azioni di Capricor Therapeutics (CAPR) crollano del 20% dopo la notizia che Nicole Verdun , figura chiave della FDA responsabile per l’approvazione del farmaco di Capricor, è stata sospesa con incarico amministrativo .

crollano del dopo la notizia che , figura chiave della FDA responsabile per l’approvazione del farmaco di Capricor, è stata . Le azioni di GMS Inc. (GMS.US) balzano del 30% dopo la diffusione di una possibile offerta di acquisizione da 5 miliardi di dollari da parte di Home Depot , accendendo l’ottimismo degli investitori. Se l’offerta dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe il più grande balzo di prezzo nella storia del titolo .

balzano del dopo la diffusione di una , accendendo l’ottimismo degli investitori. Se l’offerta dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe il . Le azioni di Circle Internet Group (CIG.US) guadagnano un ulteriore 15%, dopo il rally del 34% del giorno precedente, in seguito all’approvazione da parte del Senato USA di una legge sulla regolamentazione delle stablecoin. Il titolo è ora in rialzo di oltre il 540% rispetto al prezzo di IPO. Â

