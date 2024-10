US OPEN: i rialzisti tentano di riprendere il controllo dopo l'apertura al ribasso 🟢

US500 e US100 stanno guadagnando leggermente all'inizio della sessione.

US2000 sta negoziando in ribasso.

I rendimenti dei bond a 10 anni stanno salendo sopra il 4,00%.

L'indice del dollaro sta negoziando in stabilità . L'inizio della sessione sul mercato azionario statunitense non è caratterizzato da volatilità . Gli indici aprono senza una direzione chiara, con lievi guadagni osservati in US500 e US100, mentre US2000 è in calo. L'incertezza nel mercato azionario è influenzata anche dal continuo rimbalzo del dollaro e dall'aumento dei rendimenti dei bond a 10 anni, che sono nuovamente superiori a quelli a 2 anni. Nonostante l'apertura fiacca, i tori stanno cercando di prendere il controllo e spingere i prezzi leggermente verso l'alto. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile US500

L'indice guadagna +0,45% al momento della pubblicazione, aumentando rispetto all'apertura che mostrava un rialzo di +0,25%. Il prezzo dell'indice rimane sopra la zona di supporto chiave intorno ai 5730 punti, che attualmente rappresenta la linea di supporto più importante per i tori. La resistenza più vicina da superare rimane a 5800 punti, vicino al massimo storico di tutti i tempi su US500.  Fonte: xStation 5 Notizie aziendali Supermicro (SMCI.US) ha introdotto un nuovo server Edge AI 3U in grado di supportare fino a 18 GPU e dotato di processori dual Intel Xeon della serie 6900. Nonostante questo lancio, le azioni di Supermicro sono scese del 4,30% nelle prime contrattazioni di martedì. Il nuovo sistema è progettato per compiti di inferenza AI a bassa latenza, in particolare per applicazioni basate su LLM in sede. Questo rilascio segue l'annuncio di lunedì relativo all'impiego di oltre 100.000 GPU con sistemi di raffreddamento a liquido. Il CEO di JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha sottolineato che le banche statunitensi di medie dimensioni dovrebbero essere autorizzate a fondersi se i loro consigli di amministrazione vedono valore, senza un eccessivo coinvolgimento del governo. Rimane cauto riguardo all'economia, osservando che raggiungere un "atterraggio morbido" è difficile. Dimon ha riconosciuto che, mentre il recente taglio dei tassi di interesse di 50 punti base da parte della Fed va bene nel breve termine, le pressioni inflazionistiche a lungo termine rimangono a causa di fattori come il deficit federale e l'instabilità geopolitica. Si aspetta che i tassi di interesse rimangano elevati o addirittura aumentino leggermente e ha ribadito la necessità di un forte esercito e di un'economia robusta in mezzo alle incertezze globali. DocuSign Inc. (DOCU.US) è balzata di oltre l'8,40% dopo la notizia che l'azione verrà aggiunta all'S&P MidCap 400 prima dell'apertura del mercato l'11 ottobre. DocuSign sostituirà MDU Resources Group Inc. (MDU.US) nell'indice, mentre MDU Resources passerà all'S&P SmallCap 600, sostituendo Chuy's Holdings Inc. (CHUY).  Â

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.