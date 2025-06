US Open: il solido rapporto NFP sostiene la domanda nel mercato azionario 📈🔎

Wall Street apre la sessione di venerdì con solidi guadagni. Gli investitori hanno accolto positivamente il rapporto sull’occupazione migliore delle attese, che ha contribuito ad alleviare alcuni timori riguardo a un possibile rallentamento economico. Al momento della pubblicazione, l'US100 è in rialzo dell'1,50% e scambia appena sotto i massimi storici, l'US500 guadagna l'1,30% e l'US2000 sale dell'1,05%. Si registra anche un rimbalzo del dollaro e dei rendimenti dei Treasury statunitensi. Il numero di nuovi posti di lavoro non agricoli è aumentato di 139.000 unità — leggermente sopra le aspettative — mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,2%. I mercati stanno rimbalzando dopo un giovedì turbolento, segnato da tensioni geopolitiche, toni restrittivi da parte della BCE, dati deboli dagli Stati Uniti e dal clamoroso scontro tra Trump ed Elon Musk, che ha pesato sul titolo Tesla e sul sentiment generale del mercato. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Oggi Tesla (TSLA.US) è tra i titoli con le migliori performance sul mercato azionario statunitense — dopo un crollo di quasi il 20% nella giornata di ieri. Tuttavia, il conflitto tra Elon Musk e Donald Trump è tutt’altro che risolto. US100

L’indice dei titoli tecnologici è ancora una volta il più forte a Wall Street. Attualmente si trova a solo l’1,80% dai suoi massimi storici. Company news Tesla (TSLA.US) è rimbalzata del 6% dopo un crollo del 17% il giorno precedente, che ha cancellato 152 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, a causa di uno scontro pubblico tra Elon Musk e Donald Trump riguardo ai contratti federali e alla spesa pubblica.  DocuSign (DOCU.US) è crollata del 17% nonostante abbia superato le stime del primo trimestre, a causa della revisione al ribasso delle previsioni sulle fatturazioni per l’intero anno. Le fatturazioni per l’anno fiscale 2026 sono ora attese tra 3,285 e 3,339 miliardi di dollari, rispetto alla precedente stima di 3,3–3,354 miliardi, anche se le previsioni sui ricavi sono state leggermente riviste al rialzo. Il programma di buyback è stato ampliato di 1 miliardo di dollari.  Broadcom (AVGO.US) ha perso il 3,4% nonostante i solidi risultati del secondo trimestre fiscale e le previsioni positive per il terzo trimestre. I ricavi hanno raggiunto i 15 miliardi di dollari (+20% su base annua), e quelli dai chip per l’IA dovrebbero arrivare a 5,1 miliardi nel terzo trimestre, segnalando una continua forza del settore. Lululemon (LULU.US) è crollata del 20% dopo vendite comparabili deboli e un taglio alla previsione di EPS per l’anno fiscale 2025 ($14,58–$14,78 contro i $15,03 attesi), nonostante abbia mantenuto invariata la guidance sui ricavi. Anche le previsioni sugli EPS del secondo trimestre sono risultate inferiori alle attese. Conagra (CAG.US) è salita dello 0,3% nel pre-market dopo aver annunciato la vendita per 55 milioni di dollari dei suoi marchi di prodotti ittici surgelati Van de Kamp’s e Mrs. Paul’s, che nel 2024 hanno generato vendite per 75 milioni. L’operazione punta a rifocalizzare l’azienda sui prodotti surgelati core.

