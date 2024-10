US Open: indici sotto pressione all’apertura del mercato 📉

I principali indici di Wall Street aprono in ribasso

I rendimenti dei bond statunitensi stanno nuovamente aumentando.

Il dollaro (USDIDX) si rafforza dello 0,40%. A metà settimana nei mercati azionari, continuiamo a vedere una pressione di vendita persistente. Tutti i principali indici azionari statunitensi, tra cui US500, US100 e US2000, hanno aperto con perdite. Il rafforzamento del dollaro e l'aumento dei rendimenti dei bond statunitensi contribuiscono a questa pressione di vendita. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile US500

Il momentum rialzista sull'indice US500 ha chiaramente rallentato. La scorsa settimana si è formato un picco locale e storico intorno ai 5930 punti. I rialzisti stanno attualmente affrontando evidenti difficoltà nel sostenere la domanda in un contesto di dollaro particolarmente forte. L'indice del dollaro USDIDX è aumentato di oltre il 4,00% rispetto al minimo di inizio ottobre e sta gradualmente esercitando maggiore pressione sul mercato azionario. Tuttavia, i catalizzatori chiave per un movimento rialzista o ribassista potrebbero essere i rapporti sugli utili delle maggiori aziende dell'indice, di cui avremo notizie questa settimana e la prossima. La prossima settimana porterà anche rapporti sul mercato del lavoro. Dati inferiori alle aspettative aumenteranno sicuramente le aspettative per tagli ai tassi d'interesse. Al contrario, dati superiori potrebbero suggerire meno tagli ai tassi quest'anno, aumentando di conseguenza la pressione ribassista sugli indici.  Fonte: xStation 5 Notizie Aziendali

Trump Media & Technology Group (DJT.US) ha guadagnato un ulteriore 6,30% a seguito delle speculazioni degli investitori riguardo al potenziale successo di Donald Trump nelle prossime elezioni. Questo è avvenuto dopo un guadagno del 10% martedì, segnando la chiusura più alta dell'azione da luglio, alimentata da un crescente ottimismo sulle prospettive elettorali di Trump. Texas Instruments (TXN.US) guadagna il 3,60% dopo che l'azienda ha superato le aspettative del terzo trimestre, mostrando una crescita dei ricavi sequenziale del 9%. Tuttavia, la sua previsione per il quarto trimestre di $1,07-$1,29 di utili per azione e $3,7B-$4B di ricavi è stata inferiore alle stime degli analisti, che prevedevano $1,35 per azione e $4,08B di ricavi, indicando potenziali sfide future nonostante i recenti guadagni.  Spirit Airlines (SAVE) è aumentata del 38% dopo le notizie di colloqui di fusione con Frontier Group (ULCC), potenzialmente come parte di un processo di ristrutturazione del debito attraverso la bancarotta. La notizia, che potrebbe portare a sinergie operative e stabilità finanziaria, è arrivata dopo un aumento del 53% di lunedì, quando Spirit ha ottenuto un'estensione per il rifinanziamento del debito, contribuendo ad alleviare le pressioni finanziarie.  Starbucks (SBUX.US) ha ridotto il calo delle azioni dall'iniziale 4% all'attuale 0,80% dopo aver riportato un declino del 7% nelle vendite comparabili globali e una diminuzione del 3% nel fatturato netto per il quarto trimestre, mancando le stime degli analisti. Nonostante un aumento del dividendo del 7%, la debole performance in Nord America e in Cina, insieme alla sospensione delle previsioni per l'anno fiscale 2025, hanno contribuito alle preoccupazioni degli investitori. Le azioni di McDonald's (MCD.US) sono scese del 5,70% dopo un avviso dei CDC riguardo a un focolaio di E. coli legato al Quarter Pounder, costringendo l'azienda a rimuovere le cipolle a fette dalla sua catena di approvvigionamento e a sospendere temporaneamente le vendite del Quarter Pounder in diversi stati americani. La risposta rapida riflette i potenziali rischi per la sicurezza alimentare che impattano la catena.  Enphase Energy (ENPH.US) è scesa del 13,30% dopo aver registrato un calo del 31% del fatturato anno su anno nel terzo trimestre, con un utile netto sceso a $45,76 milioni rispetto ai $113,95 milioni dell'anno precedente. L'azienda ha fornito una previsione del quarto trimestre deludente, proiettando ricavi inferiori alle aspettative tra $360 milioni e $400 milioni, con margini lordi più deboli del previsto, segnalando difficoltà persistenti. Le azioni di Qualcomm (QCOM.US) sono diminuite di oltre il 2,50% dopo che Arm Holdings ha terminato un importante accordo di licenza, intensificando una battaglia legale tra le due aziende. La controversia, legata all'acquisizione di Qualcomm della società produttrice di chip Nuvia, minaccia l'accesso di Qualcomm alla proprietà intellettuale di Arm e presenta rischi significativi per le sue operazioni di design dei chip.

