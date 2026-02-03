US Open: l'indice US100 scivola dello 0,5% sotto la pressione del settore IT 📉

Il sentiment di Wall Street sta peggiorando oggi a causa dei ribassi nel settore software, dove i titoli di società come Intuit, ServiceNow e Accenture stanno registrando forti cali. Il mercato sembra preoccupato per un rallentamento del tasso di crescita del settore e per la rapida adozione dell’intelligenza artificiale, fattori che potrebbero pesare sulle prospettive di crescita di lungo periodo e sui modelli di business di molte aziende.
- I future sul Nasdaq 100 (US100) sono in calo dello 0,5%, mentre i future sull’S&P 500 (US500) segnano un lieve ribasso. I future sul Dow Jones (US30) mostrano invece modesti guadagni.
- ServiceNow (NOW.US) perde il 6%, toccando il livello più basso dalla primavera del 2024, nonostante risultati solidi e una crescita dei ricavi di quasi il 20% su base annua.
- Accenture (ACN.US) cede oltre il 7%. L’entità del calo sta alimentando preoccupazioni sulla salute dell’intero settore della consulenza e dei servizi IT.
- Walmart (WMT.US) ha superato oggi per la prima volta nella sua storia la capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari. Piper Sandler ha alzato il target price a 130 dollari per azione.
US100 (D1 timeframe)
Fonte: xStation5
Il sentiment nel settore software e dei servizi IT è oggi molto debole. I titoli di Accenture, IBM, Shopify, Salesforce e ServiceNow stanno registrando forti ribassi.
Fonte: xStation5
ServiceNow sotto pressione
ServiceNow ha pubblicato un solido report per il Q4 2025, in linea e leggermente superiore alle attese, ma il mercato ha comunque reagito con un forte sell-off. La società ha registrato un EPS di 0,92 dollari (consensus 0,89) e ricavi per 3,57 miliardi di dollari (consensus 3,53 miliardi). Nonostante il superamento delle stime, il titolo è sceso fino a circa 110 dollari.
- La parte più forte del report riguarda gli abbonamenti. I ricavi da subscription hanno raggiunto 3,466 miliardi di dollari, con una crescita +19,5% su base annua a cambi costanti. ServiceNow ha inoltre chiuso l’anno con un free cash flow (FCF) di 4,6 miliardi di dollari, in aumento del 34% a/a, e ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie da 5 miliardi di dollari.
- Per il 2026, la società prevede ricavi da abbonamenti compresi tra 15,53 e 15,57 miliardi di dollari, pari a una crescita tra il 19,5% e il 20%. Il target include anche un margine operativo del 32% (in miglioramento di 100 punti base) e un margine FCF del 36%. Il management sta puntando con decisione sulla narrativa della “piattaforma AI per le imprese”, evidenziando le partnership con OpenAI e Microsoft. Il CEO Bill McDermott ha descritto ServiceNow come un “livello semantico” progettato per rendere l’AI ampiamente utilizzabile all’interno delle organizzazioni.
- Il mercato, tuttavia, sembra indicare che risultati solidi non siano più sufficienti. Gli investitori si stanno concentrando soprattutto sul momentum di crescita nei prossimi trimestri e sulla tenuta della domanda. Nel materiale sono stati inoltre segnalati diversi rischi, tra cui la volatilità dei mercati, le difficoltà nello scalare l’AI nelle grandi imprese, la pressione competitiva nel software e nell’AI e l’impatto delle condizioni macroeconomiche sui budget dei clienti.
Fonte: xStation5
Le azioni Western Digital (WD.US) sono in rialzo oggi dopo che la società ha riportato ricavi per 3,0 miliardi di dollari, in crescita del 25% su base annua, superando le attese e rafforzando l’idea che non sia più soltanto un “produttore tradizionale di hard disk”. Il management sta puntando con decisione sulla narrativa dell’infrastruttura per data center AI, evidenziando l’accelerazione della domanda da parte degli hyperscaler per HDD ad alta capacità. Anche la redditività è apparsa solida, con EPS Non-GAAP a 2,13 dollari ed EPS diluito GAAP a 4,73 dollari.
Particolarmente rilevante la generazione di cassa: 745 milioni di dollari di flusso di cassa operativo e 653 milioni di dollari di free cash flow, con Western Digital che ha restituito oltre il 100% del FCF agli azionisti tramite buyback e dividendi. Il mix trimestrale è stato fortemente trainato dal cloud, con 2,7 miliardi di dollari di ricavi dal segmento Cloud (pari all’89% dei ricavi totali).
Dal punto di vista operativo, WD ha consegnato 215 exabyte (+22% a/a), inclusi 3,5 milioni di drive (103 exabyte) dell’ultima generazione ePMR (fino a 32 TB). I ritorni agli azionisti includono un dividendo di 0,125 dollari per azione (pagabile il 18 marzo, data di registrazione 5 marzo) e 615 milioni di dollari spesi per il riacquisto di 3,8 milioni di azioni.
Fonte: xStation5
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.