US OPEN: l'incertezza commerciale mantiene gli investitori cauti, i rendimenti scendono a causa del debole PPI

Le borse USA aprono in rosso mentre persiste il pessimismo sul commercio I Treasury scendono dopo dati sull’inflazione inferiori alle attese

Crollano le azioni Boeing dopo un incidente aereo mortale in India Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Wall Street continua a registrare cali moderati in un contesto di tensioni commerciali persistenti, mentre si avvicina la scadenza per i negoziati successivi al “Giorno della Liberazione”, senza che si sia mantenuta la promessa iniziale di “90 accordi in 90 giorni”. Il sentiment degli investitori resta cauto: gli accordi chiave con Cina e Unione Europea sono ora attesi ben oltre il 1° luglio. L’incertezza è aumentata ulteriormente dopo che il presidente Trump ha lasciato intendere l’introduzione di nuovi dazi unilaterali nelle prossime settimane. Tra i principali indici, il Russell 2000 guida le perdite (-0,75%), seguito dal Dow Jones Industrial Average (-0,4%), dal Nasdaq (-0,2%) e dallo S&P 500 (-0,15%). Il PPI inferiore alle attese ha rafforzato nuovamente le aspettative del mercato per un taglio dei tassi negli Stati Uniti, come dimostrato da un ulteriore calo dei rendimenti obbligazionari: i Treasury decennali sono scesi al 4,37% rispetto al 4,5% di ieri. Tuttavia, i valori restano superiori a quelli del mese precedente, segnalando dinamiche inflazionistiche ancora presenti, seppur attenuate, che supportano l’attuale pausa della Fed. Fonte: xStation5 Company news BioNTech acquisisce CureVac per 1,25 miliardi di dollari in azioni

BioNTech acquisirà CureVac in un’operazione interamente in azioni da 1,25 miliardi di dollari, offrendo un premio del 34% agli azionisti di CureVac. L’accordo rafforza la pipeline oncologica di BioNTech e unisce due ex rivali nel vaccino anti-Covid, dopo che CureVac ha cambiato rotta verso l’oncologia a seguito del fallimento del proprio vaccino. Le azioni CureVac sono balzate del 37% all’apertura. Il governo tedesco uscirà dalla propria partecipazione del 13,3%, e l’operazione ha il sostegno dei principali investitori di CureVac.

Boeing in calo dopo incidente mortale di un volo Air India

Le azioni Boeing sono crollate del 4,5% dopo lo schianto di un 787 Dreamliner di Air India, precipitato poco dopo il decollo da Ahmedabad verso Londra, causando la morte di tutti i 242 passeggeri a bordo. L’incidente, che ha coinvolto il più avanzato aereo widebody del produttore americano, è il peggiore dal disastro del volo MH17 nel 2014. L’episodio aggrava ulteriormente i problemi legati alla sicurezza per Boeing. Air India, impegnata in un importante rinnovamento della flotta, finisce sotto i riflettori, soprattutto perché l’incidente è avvenuto in un’area residenziale. L’aeroporto di Ahmedabad ha sospeso i voli e le autorità indiane hanno attivato una risposta d’emergenza.

GameStop crolla dopo nuova emissione obbligazionaria legata a Bitcoin

GameStop ha perso il 19% dopo l’annuncio di un’offerta di obbligazioni convertibili zero-coupon da 1,75 miliardi di dollari, una delle maggiori operazioni equity-linked del 2025. I proventi potranno essere utilizzati per acquisizioni e investimenti in Bitcoin secondo una politica aziendale rivista. L’annuncio segue una precedente emissione da 1,5 miliardi di dollari a marzo, anch’essa finalizzata all’esposizione alle criptovalute, ispirandosi alla strategia di Michael Saylor. Le nuove obbligazioni in scadenza nel 2032 includono un premio di conversione del 35–40%. In caso di completamento, GameStop salirebbe in cima alla classifica delle emissioni equity-linked dell’anno. La definizione del prezzo è attesa a mercati chiusi, con TD Securities a gestire l’operazione.

Oracle vola dopo risultati forti e nuovo accordo con Temu

Le azioni Oracle sono salite di oltre l’11% grazie a risultati del primo trimestre 2025 superiori alle attese su ricavi ed EPS. I ricavi da servizi cloud e supporto licenze sono aumentati del 14% su base annua, mentre i ricavi totali dal cloud hanno raggiunto i 6,7 miliardi di dollari. Spinta da clienti AI di primo piano come OpenAI, Meta e un nuovo maxi-contratto con Temu, Oracle sta consolidando la propria posizione nelle infrastrutture cloud ad alte prestazioni. Con i titoli vicini ai massimi storici, le previsioni ottimistiche e un’espansione aggressiva indicano una forte dinamica nel tentativo di competere con AWS, Azure e Google Cloud.

